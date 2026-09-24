漢翔：IDF經國戰機、勇鷹後勤合約規模逾300億元

勇鷹高教機今天完成最後2架交機。漢翔董事長曹進平指出，「全壽期」合約已全面展開，接下來重心轉往機隊後勤，透過維保工作協助空軍維持機隊妥善，達成訓練目標。漢翔總經理莊秀美說，預估包含IDF經國戰機、勇鷹的後勤合約規模將逾新台幣300億元。

國機國造首架勇鷹新式高教機AJT民國108年9月24日出廠，共生產66架。時隔7年，編號1165、1166最後2架勇鷹高教機今天自台中漢翔公司出廠，並由曹進平親自飛交空軍，象徵全案66架量產任務達成，寫下國機國造的國防自主新里程碑。

曹進平透過新聞稿指出，這一項艱鉅任務的完成也為下一階段軍機維修、升級、後勤支援及新案能量，留下完整的產製與整合經驗。如今原廠漢翔提供的「全壽期」合約已全面展開，接下來重心轉往機隊後勤，透過維保工作協助空軍維持機隊妥善，達成訓練目標。

莊秀美表示，在晴朗天氣飛交最後2架勇鷹，她的心情比大家還要激動、興奮，想到這一路走來的點點滴滴、克服許多困難，今天能如期如質在今年度交完，她感到非常雀躍。

莊秀美提到，在民用航空業務方面，整體市場需求呈翻倍成長；在軍用業務領域，勇鷹高教機完成交機後，後續的後勤補給與維修保養業務將無縫接軌，未來包含IDF經國戰機與勇鷹高教機的保修及零配件供應，預估整體後勤合約規模至少超過300億元。

談及下一代戰機與未來軍用航空趨勢，莊秀美表示，國際間如日本、英國的第六代戰機雖已展開，但在新一代戰機成型前，從俄烏及地緣衝突可見，無人機已徹底翻轉傳統高價武器裝備的作戰概念，成為不對稱作戰的核心，國防部將政策重點放在無人機發展方向非常正確，漢翔將全力配合政策，持續投注資源於無人機等研發與佈局，並隨全球戰爭的變化調整研發方向。

媒體關注勇鷹先前失事、導致空軍現有數量由66架減少為65架。莊秀美說，漢翔對此事件感到遺憾，未來是否再新增1架勇鷹的採購需求，由國防部與空軍通盤考量決定，漢翔在生產端已做好充分準備，相關工具、型架均完整保留備變，具備隨時啟動生產的能量。

針對審計部報告指勇鷹發動機近年故障頻率偏高，莊秀美澄清，經調查確認並非發動機本身的品質瑕疵，多數狀況與機場操作環境等客觀因素有關，漢翔已與空軍跨單位合作完成缺失改善。