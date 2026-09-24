快訊

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

連假前觀望！台股收跌132點守住48K 台積電跌25元、收2,475元

聽新聞
0:00 / 0:00

漢翔：IDF經國戰機、勇鷹後勤合約規模逾300億元

中央社／ 台中24日電

勇鷹高教機今天完成最後2架交機。漢翔董事長曹進平指出，「全壽期」合約已全面展開，接下來重心轉往機隊後勤，透過維保工作協助空軍維持機隊妥善，達成訓練目標。漢翔總經理莊秀美說，預估包含IDF經國戰機、勇鷹的後勤合約規模將逾新台幣300億元。

國機國造首架勇鷹新式高教機AJT民國108年9月24日出廠，共生產66架。時隔7年，編號1165、1166最後2架勇鷹高教機今天自台中漢翔公司出廠，並由曹進平親自飛交空軍，象徵全案66架量產任務達成，寫下國機國造的國防自主新里程碑。

曹進平透過新聞稿指出，這一項艱鉅任務的完成也為下一階段軍機維修、升級、後勤支援及新案能量，留下完整的產製與整合經驗。如今原廠漢翔提供的「全壽期」合約已全面展開，接下來重心轉往機隊後勤，透過維保工作協助空軍維持機隊妥善，達成訓練目標。

莊秀美表示，在晴朗天氣飛交最後2架勇鷹，她的心情比大家還要激動、興奮，想到這一路走來的點點滴滴、克服許多困難，今天能如期如質在今年度交完，她感到非常雀躍。

莊秀美提到，在民用航空業務方面，整體市場需求呈翻倍成長；在軍用業務領域，勇鷹高教機完成交機後，後續的後勤補給與維修保養業務將無縫接軌，未來包含IDF經國戰機與勇鷹高教機的保修及零配件供應，預估整體後勤合約規模至少超過300億元。

談及下一代戰機與未來軍用航空趨勢，莊秀美表示，國際間如日本、英國的第六代戰機雖已展開，但在新一代戰機成型前，從俄烏及地緣衝突可見，無人機已徹底翻轉傳統高價武器裝備的作戰概念，成為不對稱作戰的核心，國防部將政策重點放在無人機發展方向非常正確，漢翔將全力配合政策，持續投注資源於無人機等研發與佈局，並隨全球戰爭的變化調整研發方向。

媒體關注勇鷹先前失事、導致空軍現有數量由66架減少為65架。莊秀美說，漢翔對此事件感到遺憾，未來是否再新增1架勇鷹的採購需求，由國防部與空軍通盤考量決定，漢翔在生產端已做好充分準備，相關工具、型架均完整保留備變，具備隨時啟動生產的能量。

針對審計部報告指勇鷹發動機近年故障頻率偏高，莊秀美澄清，經調查確認並非發動機本身的品質瑕疵，多數狀況與機場操作環境等客觀因素有關，漢翔已與空軍跨單位合作完成缺失改善。

漢翔 勇鷹 戰機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

漢翔完成國機國造指標機種「勇鷹號」 高級教練機66架全數量產飛交

最後2架勇鷹出廠 曹進平親自飛交象徵國防自主里程碑

航空注意 國慶空中預演明早登場 海陸空機隊飛越博愛特區

漢翔無人機搶國防大餅

相關新聞

影／漢翔提前達成66架量產目標 最後兩架勇鷹高教機今天飛交岡山

國機國造政策迎來歷史性里程碑，國造高級教練機指標「勇鷹號」最後兩架量產機（機號1165、1166），今天由漢翔公司董事長曹進平親自領軍，順利飛抵岡山空軍官校。歷時九年餘的新式高教機研發與量產任務圓滿畫下句點，開啟台灣國防自主與航太產業的全新篇章。

影／國造勇鷹完成最後2架交機 漢翔：軍用業務持續爭取 民航發展中

國造勇鷹66架量產完成最後2架，漢翔董事長曹進平今天在漢翔親自飛交到岡山空軍官校，歷時9年多的國機國造新式高教機研發及量產任務畫下句點。漢翔總經理莊秀美今天表示，漢翔預計在民航航空上蓬勃發展，軍用業務持續爭取中。

影／國造勇鷹66架量產完成最後2架 漢翔董事長曹進平親自飛交

國造勇鷹66架量產完成最後2架，漢翔董事長曹進平今天在漢翔親自飛交到岡山空軍官校，他上機時比讚；國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機最後2架，機號為1165、1166的勇鷹號，為歷時9年多的新式高教機研發及量產任務畫下句點。

美對台軍售仍在評估中 民進黨團：在野黨延宕國防預算才該擔心

川習會24日將在白宮登場，外界關注美國對台軍售延宕議題。民進黨立院黨團書記長范雲今天表示，台灣過去幾年的國防發展最大延宕，是軍購預算被在野黨長期杯葛，無人機預算從1.25兆元特別條例，直到今年8月才通過，這超過9個月的延宕，才是該擔心的。

魯比歐川習會前談對台軍售 陳冠廷：台灣不能只等軍售

美國國務卿魯比歐表示，任何一筆對外軍售，都需考量美國自身國防需求等許多因素。民進黨立委陳冠廷表示，不需過度解讀魯比歐談話，台灣除了軍售，也應加快不對稱戰力、國防自主及台美共同生產與供應鏈合作。

老鷹眼沒零件換！想買新主流預警機 問報價就被美擋7年

E-2D預警機目前是全世界數量最多的預警機，沒有空軍過去引進的E-2T鷹眼預警機面臨消失性商源、零附件與備料欠缺的後勤維護問題。從2019年至今，我方多次向美國探詢採購新型空中預警機的意願，尋求報價，但均被擋下。空軍司令鄭榮豐赴美參加空軍年會，外傳希望對美表達採購E-2D空中預警機的意願。 究竟E-2D預警機有何優點？歷來採購被擋下的背景為何？本篇為讀者解析。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。