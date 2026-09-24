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影／漢翔提前達成66架量產目標 最後兩架勇鷹高教機今天飛交岡山

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
國造高級教練機指標「勇鷹號」最後兩架量產機（機號1165、1166）今天上午進行交機前檢查。記者黃仲裕／攝影
國造高級教練機指標「勇鷹號」最後兩架量產機（機號1165、1166）今天上午進行交機前檢查。記者黃仲裕／攝影

國機國造政策迎來歷史性里程碑，國造高級教練機指標「勇鷹號」最後兩架量產機（機號1165、1166），今天由漢翔公司董事長曹進平親自領軍，順利飛抵岡山空軍官校。歷時九年餘的新式高教機研發與量產任務圓滿畫下句點，開啟台灣國防自主與航太產業的全新篇章。

巧合的是，勇鷹高教機首架原型機於108年9月24日出廠，歷經七年歲月，最後兩架機同樣於今天順利飛交。依照國家政策目標，勇鷹號將全面取代服役屆齡的F-5E/F與AT-3兩款軍機，使國軍飛行員養成訓練精進為「三階段、兩機型」，同時肩負高級飛行訓練與部隊飛行訓練雙重重任，大幅提升空軍學官銜接主力戰機的換裝效率與實戰能力。

新式高教機專案自民國106年成案，由空軍、中科院與漢翔以「三方二約」模式推動，總計交付66架量產機。漢翔主導全機設計、零件生產、組裝與測試，並輔導逾200家國內廠商參與，成功將台灣製造業技術提升至航空等級。勇鷹號雖脫胎自IDF戰機，但全機逾80%經過重新設計，機身自製率更大幅提升至55%。

量產期間（110年起）適逢新冠疫情、國際戰事與地緣政治衝擊，全球航太巨頭如波音、空巴均面臨嚴重產能受阻。勇鷹號亦遭遇供應鏈斷鏈與缺件考驗，對此，漢翔總經理莊秀美表示，團隊決心啟動關鍵零組件自製，攜手中科院、工研院、車輛中心及國內外包廠商克服製造瓶頸，最終於114與115年各穩健交付14架勇鷹機，如期如質履約，並維繫機隊高妥善率，滿足空軍訓練需求。

漢翔董事長曹進平指出，勇鷹專案的落幕，不僅代表一項艱鉅任務的完成，更為台灣留下了完整的飛機研發、系統整合、量產管理與供應鏈體系。此外，專案培育的大批新生代工程師與技術員，已成為台灣航太產業的核心骨幹。漢翔已全面啟動勇鷹機隊的「全壽期」維保合約，營運重心將順利轉移至機隊後勤與維修服務，持續協助空軍維持高妥善率，為下一階段國軍軍機維修、升級與新案研發奠定堅實基礎，堅定履行「衛我國防」的承諾。

國機國造政策迎來歷史性里程碑，國造高級教練機指標「勇鷹號」最後兩架量產機，今天出廠交機。記者黃仲裕／攝影
國機國造政策迎來歷史性里程碑，國造高級教練機指標「勇鷹號」最後兩架量產機，今天出廠交機。記者黃仲裕／攝影

國機國造政策迎來歷史性里程碑，國造高級教練機指標「勇鷹號」最後兩架量產機（機號1165、1166），於今天由漢翔公司董事長曹進平親自領軍，順利飛抵岡山空軍官校。記者黃仲裕／攝影
國機國造政策迎來歷史性里程碑，國造高級教練機指標「勇鷹號」最後兩架量產機（機號1165、1166），於今天由漢翔公司董事長曹進平親自領軍，順利飛抵岡山空軍官校。記者黃仲裕／攝影

國機國造政策迎來歷史性里程碑，國造高級教練機指標「勇鷹號」最後兩架量產機（機號1165、1166）今天上午飛抵空軍官校交機。記者黃仲裕／攝影
國機國造政策迎來歷史性里程碑，國造高級教練機指標「勇鷹號」最後兩架量產機（機號1165、1166）今天上午飛抵空軍官校交機。記者黃仲裕／攝影

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