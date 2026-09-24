影／國造勇鷹完成最後2架交機 漢翔：軍用業務持續爭取 民航發展中

國造勇鷹66架量產完成最後2架，漢翔董事長曹進平今天在漢翔親自飛交到岡山空軍官校，歷時9年多的國機國造新式高教機研發及量產任務畫下句點。漢翔總經理莊秀美今天表示，漢翔預計在民航航空上蓬勃發展，軍用業務持續爭取中。

莊秀美今天在最後2架勇鷹號飛交儀式中激動說，她比現場記者 們更激動和興奮；她說民航機這個部分現在是一位難求，漢翔過去的營收一半是國防，一半是民用航空，因為民用航空的蓬勃發展，所以漢翔預期民用航空這一塊，營收會不斷創新高，不管是波音或者空巴士，積壓的訂單10年都交不完的，現在缺產能，正好漢翔全力可在這一塊可以支援，所以預計在民用航空這一塊的蓬勃發展，是現在就可以看的到，不需要指日可待。

莊秀美說，漢翔在軍用業務這一塊仍然持續爭取，後續勇鷹號這個場地可以做很多彈性的運用，像之前 F-16的棚廠，現在也有很多的一些停機，很多跟一些航空業者停機需求，保留了這些廠房，最主要是如果將來有一些量產的需求，或者有一些軍用業務的需求，廠房其實是備便的。

莊秀美表示，在政策還沒有任何的宣布前，漢翔永遠都是走在前端，永遠都是為下一個可能的業務做準備，所以之前也跟國內供應商在系統件的自研自製，還有初教機有些已走了一段。所以未來會配合國防部政策，國防部有完整的一個兵推和時程。所以只要國防部確定方向，漢翔在任何時間點，都可以作為國防部的後盾，都可以以國防部當成我們的客戶來做維持。不管是未來是不是國機國造，或者是外購，即使外購也需要國內產製，漢翔在航太工業的產業鏈上，都會全力支持國防，把國防韌性盡可能達到。

莊秀美說，民航機現在數量都是翻倍成長，在軍用飛機上，勇鷹高教機66架交完後，漢翔後續有很多後勤補給、維修保養的這個業務，接單的這個部分接踵而至，預估大概也至少有超過300億，無論是經國號再升級或者勇鷹高教機，在後勤維修補給及相關的零配件的開放式的合約，漢翔認為此部分是展開另外一個新的里程碑。

被問到新式戰機問題，莊秀美表示，第六代戰機也看到日本、英國、義大利都有第六代戰機，已經出來。這一塊就是國防部的政策，漢翔配合國防部的政策。她認為在我們第六代戰機現在還沒有成形前，國際的趨勢在無人機，從俄烏戰爭，然後美伊戰爭，大家都看到無人機也是一個不對稱作戰，完全翻轉過去要用高價的軍武來作戰的概念。她認為我們國家現在的政策把這個重點放在無人機的推動上面非常好，也非常正確，所以漢翔後續會在無人機這個區塊會做比較多的研發和琢磨。

國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平領軍，親自飛交到岡山空軍官校，漢翔總經理莊秀美說明。記者黃仲裕／攝影