最後2架勇鷹出廠 曹進平親自飛交象徵國防自主里程碑

國機國造首架「勇鷹」AJT新式高教機於民國108年9月24日出廠，共生產66架。時隔7年後的今天，編號1165、1166最後2架勇鷹高教機今天自台中漢翔公司正式出廠，並由董事長曹進平親自飛交空軍，象徵全案66架量產任務達成，寫下國機國造的國防自主新里程碑。

漢翔上午於台中沙鹿廠區舉行「勇鷹高教機最後一架出廠暨飛交典禮」，由前空軍副司令、漢翔公司董事長曹進平，以及漢翔試飛官路志元親自飛交，隨編號1165、1166的最後2架勇鷹發動機推力全開、起飛，並進行500呎低空衝場致敬後，飛往位於高雄岡山的空軍官校交軍，象徵量產任務圓滿落幕。

漢翔透過新聞稿表示，回顧歷史，新式高教機於106年成案，以空軍、中科院及漢翔公司「三方二約」方式進行，全案將交付66架量產型機，漢翔扮演整合全機設計、零件生產、組裝、測試的關鍵主導商，並透過外包輔導超過200家國內廠商參與，幫助台灣製造業技術提升至航空等級，勇鷹脫胎自IDF經國戰機，全機有超過80%重新設計，包括氣動力、外型、機身細節都不一樣，更將全機自製率大幅推升至55%。

漢翔指出，首架原型機108年9月24日出廠，由時任總統蔡英文正式命名「勇鷹」。109年6月，漢翔用3年2個月時間，就完成新機從設計到首飛，在世界航空的研發史上寫下紀錄。

勇鷹新式高級教練機為國機國造代表，隨著勇鷹全數交機空軍，已取代F-5部隊訓練機、AT-3教練機，讓飛官養成教育從「3階段（基本組、戰鬥組、部訓組）、3機種（T-34、AT-3、F-5）」精進為「3階段、2機種（T-34、勇鷹）」，有利銜接F-16V（blk20、70）先進戰機戰訓任務。