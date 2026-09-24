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影／國造勇鷹66架量產完成最後2架 漢翔董事長曹進平親自飛交

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平（座船後方）領軍，親自飛交到岡山空軍官校。記者黃仲裕／攝影
國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平（座船後方）領軍，親自飛交到岡山空軍官校。記者黃仲裕／攝影

國造勇鷹66架量產完成最後2架，漢翔董事長曹進平今天在漢翔親自飛交到岡山空軍官校，他上機時比讚；國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機最後2架，機號為1165、1166的勇鷹號，為歷時9年多的新式高教機研發及量產任務畫下句點。

新式高教機於2017年成案，以空軍、中科院及漢翔公司「三方二約」方式進行，全案將交付66架量產型機。漢翔扮演整合全機設計、零件生產、組裝、測試的關鍵主導商，並透過外包輔導超過200家國內廠商參與，幫助台灣製造業技術提升至航空等級。新式高教機脫胎自IDF戰機，全機有超過80%重新設計，包括氣動力、外型、機身細節都不一樣，更將全機自製率大幅推升至55%。

首架原型機於2019年9月24日出廠，由時任總統蔡英文正式命名「勇鷹」。隔年6月，漢翔用3年2個月時間，完成新機從設計到首飛，在世界航空的研發史上，寫下首次紀錄。

全案自2021年啟動量產，經歷新冠疫情、國際戰事與地緣政治等重大事件，影響全球深遠。國際上，航空大廠波音及空巴旗下多款客機屢見產能受阻。勇鷹號同樣面臨供應鏈「斷鏈」，導致整個量產期，都飽受缺件所苦，一項國家級的專案，雖有延誤，漢翔仍克服萬難，依約在今年度完成量產，同時在後勤維保方面，能夠維持機隊良好妥善率，順利滿足空軍訓練時數。

漢翔總經理莊秀美表示，公司團隊拚盡全力克服國際供應鏈難題，許多到貨困難的外購系統件及關鍵零組件，漢翔決心啟動自製。在中科院、工研院、車輛中心，以及許多國內廠商共同合作下，突破國外無法完成的製造瓶頸，陸續研發成功。前年和去年，各交出14架的勇鷹，她感謝勇鷹高教機設計初始即配合同步工程，與漢翔公司共同打拚的國內外包商，為台灣航太產業共創歷史光榮的里程碑。

依照政策目標，勇鷹號取代F-5E/F與AT-3等兩款屆齡軍機，使空軍的飛行員養成訓練，進階為「三階段、兩機型」。勇鷹號同時肩負高級飛行訓練以及部隊飛行訓練雙重角色。空軍學官能更快速投入主力戰機的換裝，更有效率地具備實戰能力。

漢翔董事長曹進平指出，一項艱鉅任務完成，為下一階段軍機維修、升級、後勤支援及新案能量，留下完整的產製與整合經驗。如今原廠漢翔提供的「全壽期」合約已全面展開，漢翔接下來的重心轉往機隊後勤，仍持續透過維修保養工作服務客戶，協助空軍維持機隊妥善，達成訓練目標。

國機國造政策下，漢翔培養出大批新生代的飛機工程師與技術員，在各自專業領域已能獨當一面。全案所累積的研發、系統整合、量產管理與供應鏈能力，成為漢翔未來持續「衛我國防」的重要基礎。

國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平（左一）領軍。記者黃仲裕／攝影
國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平（左一）領軍。記者黃仲裕／攝影

國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平（左一）領軍。記者黃仲裕／攝影
國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平（左一）領軍。記者黃仲裕／攝影

國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平領軍，親自飛交到岡山空軍官校，漢翔總經理莊秀美說明。記者黃仲裕／攝影
國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平領軍，親自飛交到岡山空軍官校，漢翔總經理莊秀美說明。記者黃仲裕／攝影

國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平領軍，親自飛交到岡山空軍官校。記者黃仲裕／攝影
國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，今天由漢翔公司董事長曹進平領軍，親自飛交到岡山空軍官校。記者黃仲裕／攝影

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