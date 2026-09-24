美對台軍售仍在評估中 民進黨團：在野黨延宕國防預算才該擔心

川習會24日將在白宮登場，外界關注美國對台軍售延宕議題。民進黨立院黨團書記長范雲今天表示，台灣過去幾年的國防發展最大延宕，是軍購預算被在野黨長期杯葛，無人機預算從1.25兆元特別條例，直到今年8月才通過，這超過9個月的延宕，才是該擔心的。

美國國務卿魯比歐今天表示，川普政府去年底才宣布歷來對台最大規模的單一軍售案，而任何一筆對外軍售都需考量美國自身國防需求等許多因素，目前在進行評估權衡的流程。

范雲指出，管理威權擴張可能帶來的風險是「川習會」的重點，樂見任何降低區域分險的努力，台海的安全不僅是美國利益，也是所有民主國家的利益。

范雲說，美方已多次重申對台灣堅定的立場，也看到美、日、韓三國外長日前舉行三方會議，再度公開表達對台灣支持。台海的安全不會建立在單一會談，而是建立在自身實力，以及和民主夥伴長期的合作。

關於魯比歐表示，對台軍售需考量美自身需求等因素，仍在評估中，范雲表示，魯比歐的重點是在「美國自身需求」，其實就是美國利益，代表美國決定對誰軍購、是美國的事情，而台海的安全和平，是台美雙方共同利益，台灣該努力的是在安全議題上強化自己國防實力，能夠和民主夥伴做好共同嚇阻工作。