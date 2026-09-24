魯比歐川習會前談對台軍售 陳冠廷：台灣不能只等軍售

美國國務卿魯比歐表示，任何一筆對外軍售，都需考量美國自身國防需求等許多因素。民進黨立委陳冠廷表示，不需過度解讀魯比歐談話，台灣除了軍售，也應加快不對稱戰力、國防自主及台美共同生產與供應鏈合作。

陳冠廷說，魯比歐提及美國考量的是自身庫存，國防產能以及全球各戰區需求，並非針對台灣，台美之間仍持續依照台灣實際防衛需求，推進軍事合作。

陳冠廷表示，對台灣而言，不能只是等待軍售，也須同步加快不對稱戰力，國防自主以及台美共同生產、供應鏈合作。台灣提升自我防衛能力，是維持台海和平穩定，最重要的基礎之一。

陳冠廷指出，近幾年從烏克蘭到伊朗的戰事，很清楚地知道，除了軍售外，面對現階段的快速迭代的軍事科技，台灣需要投在能自我掌控的商售與自我研發自我生產的主要能力上。