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美跨黨議員致函川普 明示對台軍售不諮詢中國

中央社／ 華盛頓23日專電

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉與國會台灣連線共同主席貝拉，今天與多位議員聯名致函總統川普，要求確認支持台灣，明確表達不就對台軍售諮詢中國。

聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）、眾院國會台灣連線共同主席暨民主黨籍小組首席議員貝拉（Ami Bera），與多位跨黨派議員，23日聯名致函總統川普（Donald Trump），在川習會期間就包括台灣在內等議題向中方施壓。

跨黨派議員敦促川普，要求中國釋放遭不當拘捕的美國公民敏辛（ Min Zin）與陳友林（Youlin Chen，音譯），停止輸出芬太尼原料，確保關鍵供應鏈物資供給，停止支援俄羅斯與伊朗，再度確認美國支持台灣。

金映玉指出，川普有機會在對中國事務有進展的基礎上清楚表達，美國不會在威脅國家、公民安全及生活方式上妥協。

信函寫道，川普政府去年12月宣布金額破紀錄的對台軍售包裹及深化美台軍事合作的安排，有助嚇阻中國的侵略行為。維繫台灣關係法、美中三公報與六項保證指引的長期對台政策，透過提高軍售增加台灣防衛能力，攸關美國的安全。

議員們敦促川普清楚表明，美國不會就對台軍售諮詢中國，這符合美國的一中政策。

眾院外委會民主黨籍首席議員米克斯（GregoryMeeks）、貝拉、外委會非洲小組民主黨籍首席議員賈可布斯（Sara Jacobs）及20多位民主黨籍議員，18日也聯名致函川普政府，表達相關立場。

貝拉指出，川普不能為了與北京達成廣泛協議，犧牲對印太地區和平穩定的承諾。這代表須要堅定支持台灣，施壓釋放不當拘捕的美國公民，打擊芬太尼供應網路，降低對中國供應鏈的依賴。

川普 軍售 議員

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