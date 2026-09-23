快訊

美股早盤／四大指數齊跌！布蘭特漲回100美元 10年期美債殖利率破5%

聽新聞
0:00 / 0:00

強化國家安全 賴總統：明年將編列國防預算逾1.3兆元

中央社／ 高雄23日電
賴清德總統（圖）。聯合報系資料照
賴清德總統（圖）。聯合報系資料照

總統賴清德今天表示，政府明年將編列逾新台幣1.3兆元國防預算，投入軍事採購、國際合作及國防自主，尤其是強化無人機、機器人等產業，讓國家的防禦能夠更好。

賴總統今晚在高雄出席「世界台灣商會聯合總會第32屆年會僑務委員會惜別晚宴」，高雄市長陳其邁、僑委會委員長徐佳青、民進黨立委許智傑等與會。

賴總統致詞表示，全球台商長年在海外打拚，是台灣連結國際市場、人才與技術的重要橋梁，政府將持續強化國家安全、經濟建設及社會照顧，盼與全球台商攜手讓台灣走向世界。

賴總統說，活動選在高雄舉辦別具意義，因為60年前台灣第一個加工出口區就設於高雄，「台灣走向世界的第一步從高雄出發」，而世總成立30多年來，全球台商足跡遍布五大洲，從早期拓展海外市場，到如今投入半導體、人工智慧及智慧製造供應鏈，成為台灣連結國際的重要力量。

針對台商關注的國家安全議題，賴總統說，這幾年在全民打拚之下，台灣在全球變局中站穩了腳步，去年經濟成長率8.76%，今年上半年達到14.15%。「經濟好了，政府稅收增加」，政府明年將編列逾新台幣1.3兆元國防預算，這也是台灣首次突破兆元的國防預算。

總統提及，台商走過的路就是台灣立足世界的道路，30多年前，許多台商提著一只黑色公務箱勇敢走出國，不怕語言不通、法規不熟，靠著不服輸的台灣精神闖出一片天。而今台商在半導體、人工智慧、智慧製造的全球供應鏈中，成為台灣連結國際市場、人才與技術的關鍵橋樑。

陳其邁表示，這次是他任內第3次歡迎世總造訪高雄，感謝全球台商在各地打拚之餘，也積極投入公益，將台灣善良力量延伸到世界。現在交通便利歡迎台商隨時買機票回家鄉，而現在是投資台灣最好的時間，「如果問要投資哪個城市，那當然是投資高雄最好」。

世總今天下午舉辦新舊任總會長、副總會長交接儀式，第32屆總會長熊強生今天卸任後，將重責交接給第33屆新任總會長溫嵐珠；今天也選出第34屆總會長，由旅日30多年的台商陳五福當選。

國防預算 賴清德 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蕭副總統：讓「台灣」品牌成為世界首選夥伴

總統：每年250億元支持中小微企業升級 加快產業轉型

賴總統盼台日深化合作 確保區域永續繁榮發展

史瓦帝尼副總理今年三度訪台 總統盼持續深化交流

相關新聞

獵豹戰車「瘦身」更靈活 軍方人士：CM51可能是未來型號

陸軍將從明年起編列570億元預算採購搭載105公厘戰車主砲的「獵豹輪型戰車」，軍備局表示，獵豹採用第二代雲豹底盤，車身高度降低到3公尺以下，足以滿足陸軍作戰需求。後續量產的雲豹甲車也計畫採用相同底盤。軍方人士也預估，獵豹量產後可能採用CM51為型號。

「獵豹輪型戰車」實彈射擊操演 「動對動」等4科目展現獵殲功能

陸軍將從明年起編列570億元，採購搭載105公厘戰車主砲的「獵豹輪型戰車」。軍備局今天公開進行獵豹戰車的實彈射擊演練，在「靜對動」、「動對動」等4種科目中發射6發砲彈命中目標。不過過程中一度發生砲彈「不發火」的狀況，引發現場的虛驚。

影／「獵豹」開火 國造105公厘輪型戰車將正式量產

歷經2024年D2樣車展示，今天國防部軍備局正式展示「獵豹專案」105公厘輪型戰車實車性能展示，此次展示為未來將正式量產車型，將成為國軍反裝甲、步兵、無人機等多重目標生力軍。

傳中國擬要求依八一七公報停軍售？民進黨團：台灣從來不是挑釁者

路透引述知情人士報導指出，中國大陸國家主席習近平在本周訪美期間，可能要求美方依1982年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售，民進黨立院黨團今表示，八一七公報的前提是中國要用和平的方式解決台海問題。

部隊鍋EP288｜美國人手拿中國充電器充電算是洗產地？非紅供應鏈務實斷點應該在哪裡？

陸軍採購Anduril Altuis-600無人機的充電器因中間使用了一顆中國製元件，導致在美無法順利驗收，再次將「紅色供應鏈」的界線問題推上風口浪尖。當一顆小小的變壓器或螺絲釘都有可能是中國製，我們到底該如何在物理現實、商業邏輯與國安防禦之間找到合理的排除界線？當台灣廠商面臨「被非紅」買不到零組件的困境時，到底什麼才是台灣最該投入資源的核心價值？

傳陸擬提八一七公報擋對台軍售 林郁方：大縮減機會不大恐化整為零

據傳中共總書記習近平可能在與美國總統川普會面時，重提「八一七公報」。這項華府與北京於1982年簽訂的公報，美方首度回應中共要求，承諾逐步減少對台武器銷售，中共方面則重申「爭取和平解決台灣問題」，並獲得美方的讚賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。