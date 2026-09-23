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獵豹戰車「瘦身」更靈活 軍方人士：CM51可能是未來型號

聯合報／ 記者李人岳／嘉義即時報導
獵豹輪型戰車將從明年起量產，軍備局表示，獵豹的底盤沿用第二代雲豹八輪裝甲車底盤，高度降為3公尺以下，馬力由450匹提升至600匹，轉向系統由4輪轉向改為6輪轉向，迴轉半徑從、12公尺轉縮減為9公尺。記者李人岳／攝影
獵豹輪型戰車將從明年起量產，軍備局表示，獵豹的底盤沿用第二代雲豹八輪裝甲車底盤，高度降為3公尺以下，馬力由450匹提升至600匹，轉向系統由4輪轉向改為6輪轉向，迴轉半徑從、12公尺轉縮減為9公尺。記者李人岳／攝影

陸軍將從明年起編列570億元預算採購搭載105公厘戰車主砲的「獵豹輪型戰車」，軍備局表示，獵豹採用第二代雲豹底盤，車身高度降低到3公尺以下，足以滿足陸軍作戰需求。後續量產的雲豹甲車也計畫採用相同底盤。軍方人士也預估，獵豹量產後可能採用CM51為型號。

「獵豹」105公厘輪型戰車最初在2024年6月公開D2樣車，不過遭外界質疑車身高度、重心過高，軍備局在去年推出D3樣車，並且通過陸軍的作戰測評。軍備局說明，獵豹戰車由軍備局202廠、209廠及中科院合作開發，從2019年開始歷經7年研製，將在明年開始量產。

軍備局指出，獵豹的105公厘主砲由202廠自力研發，從砲管到制退復進機都由國內製造。後座力由M60戰車的70噸降到20噸，可在1200公尺距離命中90公分直徑圓的目標，穿甲能力，可在2000公尺貫穿500公厘厚度均質鋼板。砲塔由中科院開發，採電控雙軸穩定系統，可在顛簸路面執行行進間射擊。也具備M1A2T相同等級的獵殲模式；射手在操控主砲瞄準第一目標時，車長可同步搜索第二目標，並且適時切換主砲控制權，進行超越射擊。

軍備局並說明，獵豹戰車的底盤沿用209廠開發的第二代雲豹八輪裝甲車底盤，馬力由450匹提升至600匹，轉向系統由1、2軸四輪轉向改為1、24軸六輪轉向，迴轉半徑從、12公尺轉縮減為9公尺，更適合城鎮作戰。

對於外界討論很多的車身高度問題，202廠廠長陳健中少將表示，D3原型車的底盤、砲塔都已作降低優化，量產車型將車身降低30公分到2.95公尺左右，因應各地地形、涵洞、東部的崎嶇道路等，八輪甲車的設計都可符合陸軍的城鎮作戰等各種作戰需求。

對於陸軍需求的指揮管制系統，陳健中表示，在現有的八輪甲車上，針對陸軍所需要的購聯需求，都有預留硬體和軟體的空間，後續202廠會依據陸軍的需求，協助軍方去建構。陳健中說，雲豹第二代底盤的馬力已提升至600匹馬力，未來計畫的30機砲和40榴彈機槍構型，也都將採用相同底盤，使後勤維保都趨於一致。

陸軍裝訓部此次派出4位女性官兵擔任獵豹輪型戰車的測評組員，曾擔任過CM11戰車車長的中士古姵宜表示，獵豹戰車採用數位化射控系統，操作可更快速，360度環景裝置也更方便車組成員在車內確認周圍環境的障礙物。

因應無人機的威脅，古姵宜說，獵豹戰車可利用遙控槍塔的50機槍對無人機進行追瞄與「硬殺」。陳健中表示，未來也可利用有霰彈效果的人員殺傷彈攻擊無人機；同時202廠正在為獵豹戰車設計可活動式無人機防護柵欄，至於各項「軟殺」干擾裝置，由於獵豹目前賦予的任務與功能已趨飽和，預計將加裝在其他伴隨車系上。

對於陸軍已經建案展開量產，軍方人士分析，國產履帶戰車冠以1字首型號如CM11戰車，履帶裝甲車為2字首如CM22迫砲車；雲豹甲車等輪裝甲車列為3字首，未來的輪型戰車應該會賦予新的字首，因此獵豹量產後可能列為CM51輪型戰車。

獵豹輪型戰車將從明年起量產，軍備局表示，獵豹的底盤沿用第二代雲豹八輪裝甲車底盤，高度降為3公尺以下，馬力由450匹提升至600匹，轉向系統由4輪轉向改為6輪轉向，迴轉半徑從、12公尺轉縮減為9公尺。記者李人岳／攝影
獵豹輪型戰車將從明年起量產，軍備局表示，獵豹的底盤沿用第二代雲豹八輪裝甲車底盤，高度降為3公尺以下，馬力由450匹提升至600匹，轉向系統由4輪轉向改為6輪轉向，迴轉半徑從、12公尺轉縮減為9公尺。記者李人岳／攝影

獵豹戰車採用數位化射控系統，操作可更快速，360度環景裝置也更方便車組成員在車內確認周圍環境的障礙物。記者曾原信／攝影
獵豹戰車採用數位化射控系統，操作可更快速，360度環景裝置也更方便車組成員在車內確認周圍環境的障礙物。記者曾原信／攝影

獵豹輪型戰車將從明年起量產，軍備局表示，獵豹的底盤沿用第二代雲豹八輪裝甲車底盤，高度降為3公尺以下，馬力由450匹提升至600匹，轉向系統由4輪轉向改為6輪轉向，迴轉半徑從、12公尺轉縮減為9公尺。記者李人岳／攝影
獵豹輪型戰車將從明年起量產，軍備局表示，獵豹的底盤沿用第二代雲豹八輪裝甲車底盤，高度降為3公尺以下，馬力由450匹提升至600匹，轉向系統由4輪轉向改為6輪轉向，迴轉半徑從、12公尺轉縮減為9公尺。記者李人岳／攝影

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