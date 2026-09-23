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「獵豹輪型戰車」實彈射擊操演 「動對動」等4科目展現獵殲功能

聯合報／ 記者李人岳／嘉義即時報導
陸軍將從明年起編列570億元採購搭載105公厘戰車主砲的「獵豹輪型戰車」。軍備局公開進行獵豹戰車的實彈射擊演練，在「靜對動」、「動對動」等4種科目中發射6發砲彈命中目標。記者曾原信／攝影
陸軍將從明年起編列570億元採購搭載105公厘戰車主砲的「獵豹輪型戰車」。軍備局公開進行獵豹戰車的實彈射擊演練，在「靜對動」、「動對動」等4種科目中發射6發砲彈命中目標。記者曾原信／攝影

陸軍將從明年起編列570億元，採購搭載105公厘戰車主砲的「獵豹輪型戰車」。軍備局今天公開進行獵豹戰車的實彈射擊演練，在「靜對動」、「動對動」等4種科目中發射6發砲彈命中目標。不過過程中一度發生砲彈「不發火」的狀況，引發現場的虛驚。

「獵豹」105公厘輪型戰車，最初在113年6月公開D2樣車，不過遭外界質疑車身高度、重心過高，主要目標客戶的陸軍也沒有正式建案採購。經過軍備局研改後的獵豹D3樣車，通過陸軍的作戰測評，陸軍計畫從明年開始到122年，分7年編列570億元採購178輛，計畫部署在外、離島及花東地區，取代原有的M41D輕戰車。

軍備軍今天在南部首度對外公開D3樣車的實彈射擊測試，獵豹D3樣車分別以「靜對動」、「動對靜」、「靜對靜」以及「動對動」等4種模式，共計以105公厘戰車砲發射6枚高爆戰防曳光彈，並以「獵殲模式」同步運用遙控武器槍塔的50機槍和7.62同軸機槍，形成多目標、持續性的火力打擊。

在「靜對動」科目中，戰車在1200公尺距離以主砲射擊模擬戰車靶；隨後在向前推進移動過程中，在1000公尺處發現假想敵軍兩棲戰車，立即啟動「獵殲模式」超越控制，在行進間對靜止標靶進行射擊。

隨後獵豹戰車停在側斜地形上，在車身側傾狀況下，採取90度橫向射擊角度進行瞄準，配合射控系統即時補償，連續射擊2發砲彈，驗證車體在非平坦地形的射擊穩定性。最後的「動對動」射擊階段，車組成員以.50遙控槍、7.62同軸機槍和戰車砲對假想敵陣地進行追擊，發揚火力最大化。

不過在「靜對動」科目階段，準備射擊第二發105砲彈時，卻發生砲彈不發火的狀況，引發現場一陣虛驚，車組成員及彈藥人員在靜待2分鐘後進行退彈排除，隨即進行後續科目。

負責獵豹專案整合的軍備局202廠廠長陳健中少將解釋，對於火砲射擊時遭遇不發火，全世界的火砲都會有類似的狀況。針對不發火的狀況，依據標準作業程序，會先靜置兩分鐘再進行彈藥的排除。

他強調，不發火的狀況可能會有點特殊，所以在相關的彈藥還有火砲，在攜回之後，還要進行肇因分析並且記錄，對後續相關研發以及生產作為改進。

202廠表示，獵豹戰車在112年通過陸軍作戰測評，後續依照軍種的建議事項，在113至114年間，針對戰車外型、內部空間、功能及可靠度等實施優化，以增加抗彈性、提高彈藥攜行量、導入人因工程提升舒適性、增強觀測距離及範圍等，並在陸軍裝訓部共同驗證下，通過優化項目的驗證，並將啟動量產。

陸軍將從明年起編列570億元採購搭載105公厘戰車主砲的「獵豹輪型戰車」。軍備局公開進行獵豹戰車的實彈射擊演練，在「靜對動」、「動對動」等4種科目中發射6發砲彈命中目標。記者曾原信／攝影
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獵豹 實彈 輪型戰車

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