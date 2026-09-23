影／「獵豹」開火 國造105公厘輪型戰車將正式量產

歷經2024年D2樣車展示，今天國防部軍備局正式展示「獵豹專案」105公厘輪型戰車實車性能展示，此次展示為未來將正式量產車型，將成為國軍反裝甲、步兵、無人機等多重目標生力軍。

D2樣車公布時受外界詬病的車體高度，從3.3公尺級距降至2.9公尺級距，且輪徑增大，更加穩定及降低車身輪廓。搭載與M1A2T同級的獵殲系統，可多目標搜索及攻擊，更可行進間對靜止、移動目標射擊。

105公厘輪型戰車搭載的主砲為國造XT112戰車砲，在不降低膛壓下，靠著新型砲口制退器及低後座力制退復進機，後座力與原版M60A3上搭載的M68A1戰車砲的60噸後座力相比，降低到20噸，再搭配獵殲模式，大大提高命中率。

國造105公厘輪型戰車自雲豹裝甲車衍生，為陸軍第一款自行研發設計之輪型戰車。記者曾原信／攝影

國造105公厘輪型戰車砲塔上裝備觀測系統外，也有12.7公厘遙控機槍塔，未來也將新增殺傷無人機手段，同時搭載「獵殲」系統，與M1A2T類似。記者曾原信／攝影

國造105公厘輪型戰車裝備國造105公厘低後座力戰車砲，採用長行程復退進機等機構，讓膛壓不變下，仍可降低後座力。記者曾原信／攝影

國造105公厘輪型戰車乘組員為四人，此次裝填手所裝備的步槍，正好是國軍新一代步槍T112。記者曾原信／攝影

國造105公厘輪型戰車乘組員為四人。記者曾原信／攝影

國造105公厘輪型戰車與之前公布的D2樣車相比，車身高度降低不少。記者曾原信／攝影

國造105公厘輪型戰車歷經多次修改，將啟動量產，今天於陸軍南測中心展示射擊等多項性能。記者曾原信／攝影

國造105公厘輪型戰車裝備國造105公厘低後座力戰車砲，具備行進間射擊能力。記者曾原信／攝影

國造105公厘輪型戰車自雲豹裝甲車衍生，為陸軍第一款自行研發設計之輪型戰車，公開展示吸引各界關注。記者曾原信／攝影