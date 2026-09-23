影／「獵豹」開火 國造105公厘輪型戰車將正式量產
歷經2024年D2樣車展示，今天國防部軍備局正式展示「獵豹專案」105公厘輪型戰車實車性能展示，此次展示為未來將正式量產車型，將成為國軍反裝甲、步兵、無人機等多重目標生力軍。
D2樣車公布時受外界詬病的車體高度，從3.3公尺級距降至2.9公尺級距，且輪徑增大，更加穩定及降低車身輪廓。搭載與M1A2T同級的獵殲系統，可多目標搜索及攻擊，更可行進間對靜止、移動目標射擊。
105公厘輪型戰車搭載的主砲為國造XT112戰車砲，在不降低膛壓下，靠著新型砲口制退器及低後座力制退復進機，後座力與原版M60A3上搭載的M68A1戰車砲的60噸後座力相比，降低到20噸，再搭配獵殲模式，大大提高命中率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。