傳中國擬要求依八一七公報停軍售？民進黨團：台灣從來不是挑釁者

路透引述知情人士報導指出，中國大陸國家主席習近平在本周訪美期間，可能要求美方依1982年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售，民進黨立院黨團今表示，八一七公報的前提是中國要用和平的方式解決台海問題。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，中國大陸過去40年來對台的威脅沒有降低，反而持續在升高，而台灣從來不是挑釁者。

習近平即將訪問華府，對台軍售預料將成為中美交鋒的議題之一，路透報導，習近平預料將向美國總統川普施壓，要求依照「八一七公報」停止對台軍售，並可能在美國國家檔案局提出這項要求。

路透指出，三名消息人表示，中方可能在會談中提出對「八一七公報」的解讀，其中一人更指出，習近平可能會指控台灣才是挑釁者。

莊瑞雄表示，美中領袖即將會面，外界都揣測中方會向美方提出很多要求，不知道算不算是施壓，但一定會針對台灣議題多有著墨。中國對台的威脅過去40年來不降反升，不管是明目張膽的威脅，或者是灰色地帶的施壓，且八一七公報有精準設定，就是中國要用和平的方式處理兩岸問題。

另外，莊瑞雄也指出，攸關八一七公報的解密電報顯示，美國對台的軍售，其數量和品質是取決於中國對台威脅的狀況；他表示，如果威脅持續在升高，美國對台提供的軍售當然要做出因應。莊瑞雄說，台灣如果沒有感受到急迫的安全生存威脅，相信台灣不會有那麼多軍購條例，「台灣又不是吃飽沒事幹」。

莊瑞雄表示，兩岸和平是大家一起走向和平，而不是中國片面加大對台的威脅，還要求其他國家，尤其是要求美國依八一七公報來停止對台軍售。

莊瑞雄也提到，八一七公報之外還有美國對台的六項保證，認為在解讀八一七公報的同時，不要完全站在中國單方面的講法和主張，必須跟六項保證一起討論，綜合來看才是美國真正的立場。

莊瑞雄重申，兩岸的和平不是嘴巴上講和平，卻一昧要求台灣退讓，強調台灣從來就不是挑釁者，兩岸要走向和平，就是大家共同走向和平、中國降低對台威脅。