傳陸擬提八一七公報擋對台軍售 林郁方：大縮減機會不大恐化整為零

據傳中共總書記習近平可能在與美國總統川普會面時，重提「八一七公報」。這項華府與北京於1982年簽訂的公報，美方首度回應中共要求，承諾逐步減少對台武器銷售，中共方面則重申「爭取和平解決台灣問題」，並獲得美方的讚賞。

美方在公報中對軍售問題做出了明確承諾，包括：一、向台灣出售的武器在性能和數量上，將不超過美中建交後近幾年供應的水平；二、準備逐步減少對台灣的武器出售；三、經過一段時間最終得到解決。

1980年代國軍推出自製經國號戰機、成功級巡防艦、M48H戰車的國防自主方案，八一七公報是直接原因，我方體會到短期內無法爭取到美方出售新式裝備，只能改走自製路線。然而新裝備的關鍵技術與零件，仍然仰賴美方提供，則採取一般商售，避開政府對政府的正式軍售（FMS）。

在公報發布時，美方也私下對台灣提出「六項保證」。依據近年美國政府解密的文件顯示，雷根總統發布內部備忘錄，要求官員在執行八一七公報時，不得破壞美國對台灣的和平承諾；美方減少軍售的前提是，北京確定遵守和平承諾。

現實面上，八一七公報的具體內容，如今不可能落實，因為今日的美國對台軍售額度，早就不可與1982年同日而語。然而只要「對台軍售的質與量不再增加」的精神，某程度影響美方政策方向，對我方未來持續獲得美製軍備，就是大大不利。最直接影響，可能是立院通過的7800億軍購特別預算中，美方尚未公告出售的140億美元品項，以防空武器為主；此外例如海空軍持續爭取的E-2D預警機、MH-60R反潛直升機等，成功機率也都可能受影響。

前立委林郁方指出，川普總統為人善變，外界很難預測其決定。但從1982年以來，美方歷任總統的軍售作為，包括川普第一任在內，早就等於推翻了公報。因此中共是否會重提這麼久以前的事情，還有待觀察，而且中共為了交換美方縮減軍售，要拿出多大的讓利來交換？目前也看不出來。農產品或者波音客機的採購？不難預期必然會有；稀土輸出全不設限？這是北京手頭最大的牌，似乎不大可能。至於雙方關稅戰，看起來延續停火的可能性，也大於真正達成「和平」。總之，雙方目前都是高度現實主義。

因此他認為，美國從此大規模縮減對台軍售的機率不大。但如F-16滯留夏威夷遲遲不交機，這類給北京面子的行為還是會發生；因此140億美元的軍售案，未來恐怕也不會一次就公告，而會化整為零，逐步批准。

7800億軍購特別預算中，美方尚未公告的140億美元部分，包括增購愛國者三型防空飛彈。聯合報系資料照片