解密八一七公報之際美對台承諾：未同意設定終止對台軍售的日期

路透引述知情人士報導指出，中國大陸國家主席習近平訪美期間，可能要求美方根據1982年美中八一七公報，停止對台軍售。美中簽署八一七公報之際，美國國務院次卿伊格伯格轉達雷根總統的授權，由美國在台協會台北辦事處處處長李潔明向蔣經國總統說明，有關中國大陸要求美國同意，在一定的時期以內，終止所有對台軍售，美國對此無法接受。

根據雷根總統的備忘錄，美中談判的理解，減少對台軍售，取決於台灣海峽的和平，以及大陸維持其基本方針，尋求和平方式解決台灣問題。

備忘錄說明，美國減少對台軍售，取決於大陸是否持續承諾和平解決兩岸之間的歧見，這兩件事之間的聯結，是美國外交政策中長久不變的原則。

美國在台協會2022年3月發布一份1982年解密電報，主旨是關於對台軍售與對台各項保證。

1982年7月10日伊格伯格電告李潔明，說明美國對1982年八一七聯合公報的解釋。

在這封電報中，伊格伯格轉達雷根的授權，要求李潔明向蔣經國說明美方立場，提示與蔣經國會晤時，說明中國大陸要求美國同意，在一定的時期以內，終止所有對台軍售，美國對此無法接受。

這份電報指出，美方向中方提議可以聲明，美國對台軍售無論在性能或數量上，皆不會超過近年來美中建交後所供應的水準，其前提是中國大陸必須延續尋求和平解決台灣議題的政策。這使軍售水準得以高過過去18個月以來的水準，美方也已提議可以聲明，美國預期逐步減少對台軍售，最終促成這個議題獲致最終解決。

當時接替海格擔任國務卿的舒茲，也電告李潔明，關於台灣要求公開雷根總統的各項保證，請外交部長錢復表明，根據透過適當管道所取得資訊，美方未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國大陸徵詢意見、不會擔任兩岸調人、未同意修訂台灣關係法，未改變關於台灣主權的立場。

舒茲說明，美方一貫立場是，不會對台施壓，要求台灣與中國大陸談判。在台灣的聲明中，不應出現任何與雷根總統的關聯。