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解密八一七公報之際美對台承諾：未同意設定終止對台軍售的日期

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
1982年7月10日由時任美國國務院次卿伊格爾伯格發送給時任美國在台協會處長李潔明的解密電報。翻攝美國在台協會網站
1982年7月10日由時任美國國務院次卿伊格爾伯格發送給時任美國在台協會處長李潔明的解密電報。翻攝美國在台協會網站

路透引述知情人士報導指出，中國大陸國家主席習近平訪美期間，可能要求美方根據1982年美中八一七公報，停止對台軍售。美中簽署八一七公報之際，美國國務院次卿伊格伯格轉達雷根總統的授權，由美國在台協會台北辦事處處處長李潔明向蔣經國總統說明，有關中國大陸要求美國同意，在一定的時期以內，終止所有對台軍售，美國對此無法接受。

根據雷根總統的備忘錄，美中談判的理解，減少對台軍售，取決於台灣海峽的和平，以及大陸維持其基本方針，尋求和平方式解決台灣問題。

備忘錄說明，美國減少對台軍售，取決於大陸是否持續承諾和平解決兩岸之間的歧見，這兩件事之間的聯結，是美國外交政策中長久不變的原則。

美國在台協會2022年3月發布一份1982年解密電報，主旨是關於對台軍售與對台各項保證。

1982年7月10日伊格伯格電告李潔明，說明美國對1982年八一七聯合公報的解釋。

在這封電報中，伊格伯格轉達雷根的授權，要求李潔明向蔣經國說明美方立場，提示與蔣經國會晤時，說明中國大陸要求美國同意，在一定的時期以內，終止所有對台軍售，美國對此無法接受。

這份電報指出，美方向中方提議可以聲明，美國對台軍售無論在性能或數量上，皆不會超過近年來美中建交後所供應的水準，其前提是中國大陸必須延續尋求和平解決台灣議題的政策。這使軍售水準得以高過過去18個月以來的水準，美方也已提議可以聲明，美國預期逐步減少對台軍售，最終促成這個議題獲致最終解決。

當時接替海格擔任國務卿的舒茲，也電告李潔明，關於台灣要求公開雷根總統的各項保證，請外交部長錢復表明，根據透過適當管道所取得資訊，美方未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國大陸徵詢意見、不會擔任兩岸調人、未同意修訂台灣關係法，未改變關於台灣主權的立場。

舒茲說明，美方一貫立場是，不會對台施壓，要求台灣與中國大陸談判。在台灣的聲明中，不應出現任何與雷根總統的關聯。

八一七公報 對台 軍售

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