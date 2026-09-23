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美藉八一七公報推動與中關係 卻留軍售伏筆成對付兩岸政治手段

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
中國大陸國家主席習近平（右）將與美國總統川普再次會談，外傳習近平將對川普再次提出限制對台軍售的美中八一七公報。路透
中國大陸國家主席習近平（右）將與美國總統川普再次會談，外傳習近平將對川普再次提出限制對台軍售的美中八一七公報。路透

中國大陸國家主席習近平將與美國總統川普再次會談，外傳習近平將對川普再次提出限制對台軍售的美中八一七公報。美國對台灣軍售問題，是華府與北京談判關係正常化過程中，達成了斷交、廢約、撤軍三點共識後，獨獨遺漏軍事採購問題，是北京一大失策，美方不願讓步，北京為加速促成建交，只好將解決軍售問題推遲處理，雷根擊敗爭取連任的卡特總統當選，為了繼續推動美中關係，八一七公報就是在這個背景下出現。

八一七公報的出現，讓原本充滿期待的台北大失所望，尤其有關限制對台軍售的部分，但雷根早在事前請當時的美國在台協會台北辦事處處長李潔明，口頭傳達美方六項保證，讓台北對軍售放心。美方透過八一七公報，再次讓中方將和平解決台灣問題寫入文字，但私底下允諾台北繼續軍售，一個軍售問題讓華府拿來運用在兩岸之間。

關於八一七公報的影響範圍，在美方內部有許多不同解讀，尤其是接任雷根總統的老布希總統售台F-16戰機引發爭議，前美國在台協會台北辦事處處長丁大衛（David Dean）與前美國國務院中國科副科長傅立民（Charles W. Freeman ）都認為老布希售台F-16戰機，違反八一七公報精神。傅立民說，八一七公報發布後，他對於公報能維持多久已感到非常悲觀。

傅立民的悲觀，很大原因來自非正式文件的六項保證與八一七公報的精神不太一致使然，不過，軍售問題本身不只是軍事防衛問題，更多的是政治手段，卡特總統在建交談判過程中，親自對中方代表柴澤民說明軍售是美國控制台灣的手段。前國務院中國科科長費浩偉（Harvey J. Feldman）也曾經透露，美國國務院發現台灣當局逮捕政治異議份子，費浩偉就找中華民國駐美軍事採購團團長溫哈熊，要求溫傳話給蔣經國總統，如果台北不釋放異議人士，國務院就不會通過對台軍售項目。

習近平與川普會談，若再次提出牽涉軍售的八一七公報，這時美台軍售也成了華府應付北京的手段。

1982年美中簽署「八一七公報」，限縮美台軍售；當年，蔣經國總統拖著一身病體，在醫院手術療養近80天，同時應對這場外交危機。聯合報系資料照
1982年美中簽署「八一七公報」，限縮美台軍售；當年，蔣經國總統拖著一身病體，在醫院手術療養近80天，同時應對這場外交危機。聯合報系資料照

八一七公報 軍售 兩岸 川習會

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