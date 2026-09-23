快訊

《康熙來了》停播10年！蔡康永證實與小S新節目「有在談」 開播時間曝光

監守自盜太頻繁 金管會首度出手「防行員挪用客戶資產」

舒力基將生成上看強颱 粉專：歐美模式預測下周二前後登陸台灣東南部

聽新聞
0:00 / 0:00

國造潛艦海鯤艦22次出海 觀察者：10月交艦可能愈來愈高

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試。圖／聯合報系資料照
國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試。圖／聯合報系資料照

國造潛艦海鯤艦」今天上午再度從高雄港第二港口出海，展開第22次海測，也是第16次潛航測試。軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤艦目前依台船及海軍要求，在安全前提下逐步完成SAT（碼頭泊港及海上驗證測試）各項測試，從近期出海狀況觀察，操艦過程一次比一次順暢，10月交艦的可能性也愈來愈高。

紀東昀指出，海鯤艦目前測試重點仍是「安全第一」，逐項完成SAT出海測試科目。海軍256戰隊隊長林志豪少將9月1日就任後，也迅速掌握相關測試工作，前一次海測更親自登艦隨艇出海，顯示戰隊對測試進度的掌握。

紀東昀觀察，海鯤艦出海時，可以看到艦上官兵士氣及操艦狀況都相當穩定，整體航行過程也比過去更加順暢，若後續測試順利，10月完成交艦的可能性愈來愈高。不過，他強調，最終仍須以安全為前提，逐項完成所有測試與驗證工作。

紀東昀認為，海鯤艦是台灣建造的第一艘潛艦，「萬事起頭難」，在累積第一艘原型艦的建造及測試經驗後，後續艦的建造可望更加快速、安全，性能也能進一步提升。

另一名軍事觀察者林志學表示，海鯤號經過近2個月調校後，再度展開海測，期待後續能順利完成海測、驗收及交艦程序。

國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試，今天在高雄港第二港口出港時，軍事迷揮舞國旗加油。圖／林志學提供
國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試，今天在高雄港第二港口出港時，軍事迷揮舞國旗加油。圖／林志學提供

國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試。圖／聯合報系資料照
國造潛艦海鯤艦今天第22次出海測試。圖／聯合報系資料照

海鯤艦 潛艦 海軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

海鯤號 第21次海測

菲基金會捐訓練船給海防隊 消息人士證實：是台灣除役「金門艦」

英美首度水下無人載具試射魚雷 AUKUS重大突破

漢測：產品研發及客戶驗證提前 2027年比今年好非常多

相關新聞

國造潛艦海鯤艦22次出海 觀察者：10月交艦可能愈來愈高

國造潛艦「海鯤艦」今天上午再度從高雄港第二港口出海，展開第22次海測，也是第16次潛航測試。軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤艦目前依台船及海軍要求，在安全前提下逐步完成SAT（碼頭泊港及海上驗證測試）各項測試，從近期出海狀況觀察，操艦過程一次比一次順暢，10月交艦的可能性也愈來愈高。

傳習訪美將提817公報！圖解美對台軍售、多少武器遲交

路透22日報導，知情人士表示，中國大陸國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依1982年美中簽署的「817公報」停止對台軍售，並可能在美國國家檔案局提出這項要求。

人攜式刺針飛彈

國軍從去年起陸續接收單兵肩射「人攜式刺針飛彈」，陸軍砲兵訓練指揮部昨首度公開人攜式刺針飛彈系統模擬器。軍方表示，射手透過穿戴式VR眼鏡及背心，模擬各種戰場環境與假想目標，實際演練搜索、辨識敵機、聆聽尋標器音頻確認鎖定目標並發射飛彈，熟悉接戰程序與操作技巧，提升訓練效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。