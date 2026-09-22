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陸軍公開刺針飛彈訓練模擬器 擬真化訓練應對無人機目標

聯合報／ 記者李人岳／台南即時報導
陸軍砲兵訓練指揮部公開「雙聯裝刺針飛彈系統模擬器」。軍方表示，透過模擬器可以讓受訓學員更快熟悉接戰程序與操作技巧，提升訓練效益。記者曾原信／攝影
陸軍砲兵訓練指揮部公開「雙聯裝刺針飛彈系統模擬器」。軍方表示，透過模擬器可以讓受訓學員更快熟悉接戰程序與操作技巧，提升訓練效益。記者曾原信／攝影

國軍從去年起陸續接收單兵肩射「人攜式刺針飛彈」，陸軍砲兵訓練指揮部今天首度公開「雙聯裝」與「人攜式」刺針飛彈系統模擬器。軍方表示，透過模擬器設定的不同戰場環境和無人機等接戰目標，可以讓受訓學員更快熟悉接戰程序與操作技巧，達到節省資源、提升訓練效益的效果。

「人攜式刺針飛彈模擬器」隨著「人攜式刺針飛彈系統」由美援引進，射手透過穿戴式VR眼鏡及背心，模擬各種戰場環境與假想目標，實際演練搜索、辨識敵機、聆聽尋標器音頻確認鎖定目標並發射飛彈。

演練過程中，教官可在教官台設定各種接戰場景與目標，並透過VR鏡頭及訓練席位設置的監控鏡頭，掌握學員的操作實況，隨時提醒更正。

「DMS雙聯裝刺針飛彈模擬器」則是由中科院設計建置，可透過模擬螢幕訓練學員在各種戰場環境中的各項接戰程序。

砲訓部防空組主任教官陳郁文表示，「DMS雙聯裝刺針飛彈模擬器」式去年底隨砲訓部遷校至關廟新營區，人攜式刺針飛彈模擬器則是今年7月神弓操演前夕開始投入射手複訓及專業班隊的訓練工作。

陳郁文表示，培養合格的射手需要時間，首先使用初階訓練器材，使訓員具備系統基礎操作能力後，再使用模擬器系統，讓學員可以在擬真的戰場環境中，反覆磨練系統操作能力與接戰程序，再藉由實彈射擊，使官兵具備實際作戰能力。

陳郁文說，目前刺針飛彈射手的專業基礎班隊訓練期間約需一個月到一個半月、師資班訓期約兩個月，每年辦理的射手複訓和集訓，各約需要兩個月和一個月的訓練。

因應無人機的威脅，陳郁文表示，模擬器可以設定各種天候、地形和接戰目標等不同參數，使受訓人員磨練熟悉各種接戰技巧。

國軍從去年起陸續接收單兵肩射「人攜式刺針飛彈」，陸軍砲兵訓練指揮部首度公開「人攜式刺針飛彈系統模擬器」。軍方表示，透過模擬器可以讓受訓學員更快熟悉接戰程序與操作技巧，提升訓練效益。記者曾原信／攝影
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刺針飛彈 飛彈 無人機 陸軍 國軍

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