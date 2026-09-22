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圖輯／國軍對地對空新戰力 海馬士及陸劍二嚇阻陸海空目標

攝影中心／ 記者曾原信／台南即時報導
陸軍砲訓部展示海馬士多管火箭系統，可有效打擊海面及地面目標。記者曾原信／攝影
陸軍砲訓部展示海馬士多管火箭系統，可有效打擊海面及地面目標。記者曾原信／攝影

因應解放軍可能的登陸、空中威脅，陸軍近年積極擴充對海、對地、對空打擊的新式裝備。今天下午陸軍砲訓部展示對海對地攻擊用海馬士多管火箭系統，以及對空使用的陸射劍二飛彈系統，兩者皆為新式裝備，將是未來國軍嚇阻解放軍進犯的利器。

海馬士（M142 High Mobility Artillery Rocket System）為美軍開發的多管火箭炮，除裝填火箭彈外，最大亮點可裝載射程達300公里的戰術區域飛彈（MGM-140），讓陸軍砲兵部隊具備境外源頭打擊能力。因自身載具的高機動性等特點，在俄烏戰場上也為烏克蘭軍隊創造不少戰果。

陸劍二型則是陸軍為取代老舊的檞樹防空飛彈系統，由中科院以空射天劍二型為藍圖發展的陸基衍生型，搭配裝載相位陣列雷達的「蜂眼」雷達車，可同時追蹤方圓64公里內多達64個目標。天劍二型的衍生型除陸劍二型外，近年也開發出由海軍艦艇發射的海劍二型，近期海軍康定級巡防艦正在安裝的華陽垂直發射系統，正是裝填海劍二型。

搭配陸劍二型使用的陸軍蜂眼雷達系統，搭載的相位陣列雷達可以最大偵測距離搭64公里，且可同時追蹤64個目標。記者曾原信／攝影
搭配陸劍二型使用的陸軍蜂眼雷達系統，搭載的相位陣列雷達可以最大偵測距離搭64公里，且可同時追蹤64個目標。記者曾原信／攝影

陸射劍二型對空飛彈系統是陸軍最新野戰防空系統，可接戰15公里內來犯空中目標。記者曾原信／攝影
陸射劍二型對空飛彈系統是陸軍最新野戰防空系統，可接戰15公里內來犯空中目標。記者曾原信／攝影

陸軍砲訓部展示海馬士多管火箭系統，可有效打擊海面及地面目標，平時搭配指管車（左）進行任務。記者曾原信／攝影
陸軍砲訓部展示海馬士多管火箭系統，可有效打擊海面及地面目標，平時搭配指管車（左）進行任務。記者曾原信／攝影

海馬士多管火箭系統，可有效打擊海面及地面目標，可裝填火箭彈，還可裝填戰術區域飛彈，射程達300公里。記者曾原信／攝影
海馬士多管火箭系統，可有效打擊海面及地面目標，可裝填火箭彈，還可裝填戰術區域飛彈，射程達300公里。記者曾原信／攝影

陸軍砲訓部展示海馬士多管火箭系統（右）以及陸劍二型飛彈系統（左）兩款武器皆為新式裝備，構成國軍新一代對地對海及對空打擊手段。記者曾原信／攝影
陸軍砲訓部展示海馬士多管火箭系統（右）以及陸劍二型飛彈系統（左）兩款武器皆為新式裝備，構成國軍新一代對地對海及對空打擊手段。記者曾原信／攝影

陸射劍二對空飛彈系統是陸軍最新野戰防空系統，可接戰15公里內來犯空中目標，除陸基版本近年也發展出海軍艦艇上使用的海劍二。記者曾原信／攝影
陸射劍二對空飛彈系統是陸軍最新野戰防空系統，可接戰15公里內來犯空中目標，除陸基版本近年也發展出海軍艦艇上使用的海劍二。記者曾原信／攝影

陸射劍二對空飛彈系統是陸軍最新野戰防空系統，圖為搭配使用的陸軍蜂眼雷達系統。記者曾原信／攝影
陸射劍二對空飛彈系統是陸軍最新野戰防空系統，圖為搭配使用的陸軍蜂眼雷達系統。記者曾原信／攝影

海馬士 國軍 解放軍 飛彈 火箭

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