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圖輯／國軍對地對空新戰力 海馬士及陸劍二嚇阻陸海空目標
因應解放軍可能的登陸、空中威脅，陸軍近年積極擴充對海、對地、對空打擊的新式裝備。今天下午陸軍砲訓部展示對海對地攻擊用海馬士多管火箭系統，以及對空使用的陸射劍二飛彈系統，兩者皆為新式裝備，將是未來國軍嚇阻解放軍進犯的利器。
海馬士（M142 High Mobility Artillery Rocket System）為美軍開發的多管火箭炮，除裝填火箭彈外，最大亮點可裝載射程達300公里的戰術區域飛彈（MGM-140），讓陸軍砲兵部隊具備境外源頭打擊能力。因自身載具的高機動性等特點，在俄烏戰場上也為烏克蘭軍隊創造不少戰果。
陸劍二型則是陸軍為取代老舊的檞樹防空飛彈系統，由中科院以空射天劍二型為藍圖發展的陸基衍生型，搭配裝載相位陣列雷達的「蜂眼」雷達車，可同時追蹤方圓64公里內多達64個目標。天劍二型的衍生型除陸劍二型外，近年也開發出由海軍艦艇發射的海劍二型，近期海軍康定級巡防艦正在安裝的華陽垂直發射系統，正是裝填海劍二型。
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