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影／對抗無人機威脅 飛彈模擬器訓練國軍單兵防空能力

攝影中心／ 記者曾原信／台南即時報導
為因應無人機及各種空中威脅，陸軍採用刺針飛彈模擬器，訓練單兵防空能力。記者曾原信／攝影
為因應無人機及各種空中威脅，陸軍採用刺針飛彈模擬器，訓練單兵防空能力。記者曾原信／攝影

為因應當今無人機等空中威脅，陸軍砲訓部導入刺針飛彈模擬器，讓官兵在實際使用武器前，能更加熟悉操作，砲訓組防空部中校陳郁文指出，該系統輸入有無人機的參數，幫助官兵磨練防空技巧。

該系統分為單兵攜式及雙聯裝定點兩種模擬器，內有多種不同場景及目標數據，據受訓學員表示，該模擬器最快十分鐘即可上手，學習如何捕獲至命中目標，在實際實彈演練前可增加自信及經驗，更快上手。

砲訓部今天特別開放媒體記者體驗模擬器，單組刺針飛彈重16公斤，即便雙聯版本裝備腳架，轉動、追瞄仍需技巧，但在多次嘗試下，仍可成功命中目標。能在不消耗實彈下熟悉操作，足見該模擬器價值。

FIM-92刺針飛彈為單兵攜行式防空飛彈，利用紅外線熱導引及紫外線物體追蹤目標，為陸軍重要單兵防空武器。

為因應無人機及各種空中威脅，陸軍採用刺針飛彈模擬器，訓練單兵防空能力，圖為雙聯裝刺針飛彈系統模擬器。記者曾原信／攝影
為因應無人機及各種空中威脅，陸軍採用刺針飛彈模擬器，訓練單兵防空能力，圖為雙聯裝刺針飛彈系統模擬器。記者曾原信／攝影

為因應無人機及各種空中威脅，陸軍採用刺針飛彈模擬器，訓練單兵防空能力，在不消耗實彈的狀況下讓單兵快速熟悉系統。記者曾原信／攝影
為因應無人機及各種空中威脅，陸軍採用刺針飛彈模擬器，訓練單兵防空能力，在不消耗實彈的狀況下讓單兵快速熟悉系統。記者曾原信／攝影

為因應無人機及各種空中威脅，陸軍採用刺針飛彈模擬器，訓練單兵防空能力，圖為雙聯裝刺針飛彈系統模擬器，可模擬不同防空狀況，讓官兵熟悉武器操作。記者曾原信／攝影
為因應無人機及各種空中威脅，陸軍採用刺針飛彈模擬器，訓練單兵防空能力，圖為雙聯裝刺針飛彈系統模擬器，可模擬不同防空狀況，讓官兵熟悉武器操作。記者曾原信／攝影

為因應無人機及各種空中威脅，陸軍採用刺針飛彈模擬器，訓練單兵防空能力，圖為雙聯裝刺針飛彈系統模擬器，可模擬不同防空狀況及情境。記者曾原信／攝影
為因應無人機及各種空中威脅，陸軍採用刺針飛彈模擬器，訓練單兵防空能力，圖為雙聯裝刺針飛彈系統模擬器，可模擬不同防空狀況及情境。記者曾原信／攝影

無人機 飛彈 國軍 刺針飛彈 陸軍

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