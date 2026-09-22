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影／對抗無人機威脅 飛彈模擬器訓練國軍單兵防空能力
為因應當今無人機等空中威脅，陸軍砲訓部導入刺針飛彈模擬器，讓官兵在實際使用武器前，能更加熟悉操作，砲訓組防空部中校陳郁文指出，該系統輸入有無人機的參數，幫助官兵磨練防空技巧。
該系統分為單兵攜式及雙聯裝定點兩種模擬器，內有多種不同場景及目標數據，據受訓學員表示，該模擬器最快十分鐘即可上手，學習如何捕獲至命中目標，在實際實彈演練前可增加自信及經驗，更快上手。
砲訓部今天特別開放媒體記者體驗模擬器，單組刺針飛彈重16公斤，即便雙聯版本裝備腳架，轉動、追瞄仍需技巧，但在多次嘗試下，仍可成功命中目標。能在不消耗實彈下熟悉操作，足見該模擬器價值。
FIM-92刺針飛彈為單兵攜行式防空飛彈，利用紅外線熱導引及紫外線物體追蹤目標，為陸軍重要單兵防空武器。
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