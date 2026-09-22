菲基金會捐訓練船給海防隊 消息人士證實：是台灣除役「金門艦」

菲律賓「我們保護我們的海基金會」昨天在一場儀式中，將一艘訓練船捐贈給菲律賓海岸防衛隊（PCG）。可信消息人士向中央社證實，這艘船即為台灣海巡署除役的巡防救難艦「金門艦」。

「我們保護我們的海基金會」（We Protect OurSeas）昨天發布聲明表示，這艘訓練船已完成必要的法律、行政及技術程序，正式由菲律賓海岸防衛隊接管，作為民用海事用途。

作為關注南海議題的非政府組織，「我們保護我們的海基金會」指出，這艘船全長61公尺，可依需要改裝為多用途應變船，支援海上安全、搜救、人道援助及災害應變、海洋環境保護，以及海事能力建設等任務。

基金會主席歐丹尼爾（Jeffrey Ordaniel）在聲明中表示，這項捐贈旨在拯救生命、保護海域並提升菲律賓海岸防衛隊的能力，這艘船未來將服務菲律賓漁民、海上人員及沿海社區。

根據聲明，菲律賓海岸防衛隊司令加文（Ronnie GilGavan）表示，這艘船將部署在菲律賓南部的民答那峨島，執行人道援助及災害應變、搜救和海洋環境保護任務。

基金會強調，這項計畫屬於民用、人道及非對抗性質，並非針對任何國家；基金會也將繼續與海岸防衛隊及相關政府機關協調船艦後續運用事宜。

台灣海巡署16日晚間曾證實，已將一艘除役的500噸級巡防救難艦提供給菲律賓，並表示此案是依國際交流慣例辦理。

雖已完成捐贈儀式，但相關方面暫未證實這艘訓練艦是否已實際移交。

這艘船艦先前被台媒發現以菲律賓籍公務船「BLING NO.1」名義登記，並在高雄港整修及海試。媒體最初根據船艦外觀及過去服役資料，認為它是已除役的「連江艦」，後來又推測可能是「金門艦」。

菲方一名可信消息人士今天向中央社證實，「我們保護我們的海基金會」昨天捐贈給菲律賓海岸防衛隊的訓練艦，就是「金門艦」。

歐丹尼爾昨天也在社群平台X分享他數月前到一座港口觀看該艦整修情況的照片。他未公開看船地點，但根據照片背景分析，應是左營軍港。

菲律賓國防與安全事務網站MaxDefense Philippines今天發文表示，看起來這艘訓練艦是先由「我們保護我們的海基金會」接收，再轉贈給菲律賓海岸防衛隊，以避免可能涉及的法律及外交問題。

MaxDefense Philippines進一步指出，台灣本身作為南海主權聲索方之一，仍透過非政府組織援贈船艦給菲律賓，顯示台灣可能有意淡化南海爭議，以推動與菲律賓的良好關係，共同抗中。