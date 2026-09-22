實戰化訓練！陸軍工兵、地方政府合作 執行橋梁爆破作業

陸軍53工兵群今天配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方從去年底已和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。

陸軍司令部表示，陸軍從去年起就積極與地方政府合作，尋找各地待拆的橋樑，提供工兵部隊實際執行炸橋訓練，將原本在課堂學習的數據與作業方式，實際進行操作執行，使理論與實務結合。

軍方承認，這次任務是今年第二次執行，3月初在中部地區首次執行的成果不如預期，經過檢討和調整後再次進行實作。53工兵群指揮官施上校表示，從橋梁結構、周遭環境條件、所需炸藥量與安裝位置、安全措施及作業程序等，都經過全面檢討，才順利將橋樑炸毀到預期效果，對工兵部隊是非常重要的經驗。

陸軍司令部表示，實戰化訓練可累積官兵實際操作的經驗與自信心，對提升戰力有相當大作用。並且跳脫空操，在實際執行中發現問題、解決問題，改正訓練過程的缺點和瑕疵，才能改正與精進。

陸軍53工兵群配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。圖／陸軍司令部提供

陸軍53工兵群配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。圖／陸軍司令部提供