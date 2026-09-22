快訊

外資買超447億元…ABF四雄全獲青睞 買氣竟不如這檔PCB ETF

國際油價翻黑！伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

泰女遭男友殺害藏台中冰櫃 家屬無力赴台、盼政府協助後事

聽新聞
0:00 / 0:00

實戰化訓練！陸軍工兵、地方政府合作 執行橋梁爆破作業

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍53工兵群配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。圖／陸軍司令部提供
陸軍53工兵群配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。圖／陸軍司令部提供

陸軍53工兵群今天配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方從去年底已和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。

陸軍司令部表示，陸軍從去年起就積極與地方政府合作，尋找各地待拆的橋樑，提供工兵部隊實際執行炸橋訓練，將原本在課堂學習的數據與作業方式，實際進行操作執行，使理論與實務結合。

軍方承認，這次任務是今年第二次執行，3月初在中部地區首次執行的成果不如預期，經過檢討和調整後再次進行實作。53工兵群指揮官施上校表示，從橋梁結構、周遭環境條件、所需炸藥量與安裝位置、安全措施及作業程序等，都經過全面檢討，才順利將橋樑炸毀到預期效果，對工兵部隊是非常重要的經驗。

陸軍司令部表示，實戰化訓練可累積官兵實際操作的經驗與自信心，對提升戰力有相當大作用。並且跳脫空操，在實際執行中發現問題、解決問題，改正訓練過程的缺點和瑕疵，才能改正與精進。

陸軍53工兵群配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。圖／陸軍司令部提供
陸軍53工兵群配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。圖／陸軍司令部提供

陸軍53工兵群配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。圖／陸軍司令部提供
陸軍53工兵群配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。圖／陸軍司令部提供

陸軍53工兵群配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。圖／陸軍司令部提供
陸軍53工兵群配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。圖／陸軍司令部提供

橋梁 陸軍 地方政府

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

航空注意 國慶空中預演明早登場 海陸空機隊飛越博愛特區

921國家防災日全台演練 總統賴清德視察高雄特教學校

日本將增設逾65座彈藥庫 擬簡化設計拚儘早啟用

1995 年國軍引進 M60A3 戰車 在水稻田越野驗證性能

相關新聞

菲基金會捐訓練船給海防隊 消息人士證實：是台灣除役「金門艦」

菲律賓「我們保護我們的海基金會」昨天在一場儀式中，將一艘訓練船捐贈給菲律賓海岸防衛隊（PCG）。可信消息人士向中央社證實...

影／對抗無人機威脅 飛彈模擬器訓練國軍單兵防空能力

為因應當今無人機等空中威脅，陸軍砲訓部導入刺針飛彈模擬器，讓官兵在實際使用武器前，能更加熟悉操作，砲訓組防空部中校陳郁文指出，該系統輸入有無人機的參數，幫助官兵磨練防空技巧。

實戰化訓練！陸軍工兵、地方政府合作 執行橋梁爆破作業

陸軍53工兵群今天配合宜蘭員山鄉溪洲三號橋改建工程，實際執行橋梁爆破作業。陸軍司令部表示，軍方從去年底已和各地政府合作尋找待拆的橋樑，提供陸軍部隊進行爆破，實際進行實戰化訓練。

屏東九鵬「雷霆操演」 200多枚火箭彈齊發場面震撼

國軍第四作戰區今天清晨在屏東九鵬地區執行「雷霆操演」實彈射擊，陸軍砲兵指揮部出動MK-15多管火箭車、MK-30多管火箭車，及火力強大的MK-45多管火箭車，共發射200餘枚各式火箭彈。演習現場火砲齊發、砲聲隆隆，場面非常震撼。

菲海軍上將代表接收台援贈巡邏艦 作為海警訓練艦

外交部主導海巡署捐贈退役500噸級巡邏艦給菲律賓惹議之際，菲律賓海岸警衛隊（PCG）昨（21）日宣布正式接收台灣捐贈的1艘61米船艦，由菲律賓海岸警衛隊海軍上將司令簽署接收，將作為海警隊訓練艦。

航空注意 國慶空中預演明早登場 海陸空機隊飛越博愛特區

雙十國慶將屆，國慶籌備委員會表示，各表演團體正緊鑼密鼓進行排練，為利國慶大會空中操演順利進行，國防部將自明天起展開空中操演航線空勘及相關訓練，屆時機隊將飛越博愛特區及總統府上空，分為航線空勘、第一次「半兵力訓練」及第二、三次「全兵力訓練」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。