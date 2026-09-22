菲海軍上將代表接收台援贈巡邏艦 作為海警訓練艦

外交部主導海巡署捐贈退役500噸級巡邏艦給菲律賓惹議之際，菲律賓海岸警衛隊（PCG）昨（21）日宣布正式接收台灣捐贈的1艘61米船艦，由菲律賓海岸警衛隊海軍上將司令簽署接收，將作為海警隊訓練艦。

這項捐贈儀式昨（21）日在菲律賓海岸警衛隊國家總部舉行，由WPS基金會總裁兼首席執行官傑弗裡·奧丹尼爾博士（Manila.JEFFREY ORDANIEL, Ph.D.）與菲律賓海岸警衛隊司令羅尼·吉爾·加萬海軍上將（ADMIKAL RONNIE GIL GAVAN, PCG）共同簽署捐贈契約。顯示我國是透過WPS基金會進行援贈。

專門追蹤菲律賓武裝部隊（AFP）資訊的臉書粉專Modern Arms Philippines昨日披露相關訊息（https://www.facebook.com/share/p/1DwnmMFudG/?mibextid=wwXIfr）。

按粉專發布影像資料比對，此艘船是海巡署退役的500噸級巡防艦。而「WPS基金會」（WPS Foundation）全稱為「我們保護海洋基金會」（We Protect Our Seas Foundation），總部位於菲律賓馬尼拉，是一個非政府、非營利、無黨派民間組織。基金會的曝光，也顯示我國未來援贈船艦給菲國的管道和模式。

貼文同時指出，台灣援贈的船隻將用來支援人道主義援助、搜救、災害應對和海洋環境保護作業。

貼文稱，隨著PCG的人員和船隊不斷擴充，這艘艦艇加入將為其訓練和海上能力建設提供另一個平台。