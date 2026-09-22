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航空注意 國慶空中預演明早登場 海陸空機隊飛越博愛特區

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國防部將自明天起展開空中操演航線空勘及相關訓練，分為航線空勘、第1次「半兵力訓練」及第2、3次「全兵力訓練」。圖／慶籌會提供
國防部將自明天起展開空中操演航線空勘及相關訓練，分為航線空勘、第1次「半兵力訓練」及第2、3次「全兵力訓練」。圖／慶籌會提供

雙十國慶將屆，國慶籌備委員會表示，各表演團體正緊鑼密鼓進行排練，為利國慶大會空中操演順利進行，國防部將自明天起展開空中操演航線空勘及相關訓練，屆時機隊將飛越博愛特區及總統府上空，分為航線空勘、第一次「半兵力訓練」及第二、三次「全兵力訓練」。

據了解，今年空中分列式，空軍定翼機隊將納編空軍F-16、幻象2000、經國號等3型主力戰機，各以5機大雁隊形飛越總統府前。去年完成換裝AJT勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組，也將再次噴煙飛越府前會場；慢速機P-3C反潛機與C-130H運輸機混合編隊，也將展現大型機編隊飛行。旋翼機隊則規劃由陸軍CH-47SD契努克運輸機、AH-64E阿帕契、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊機、UH-60M黑鷹通用機以及海軍S-70C反潛機編隊飛行。

慶籌會說明，今年國慶大會空中操演相關訓練將分階段進行，包括航線空勘、第一次「半兵力訓練」，以及第一、三次「全兵力訓練」。其中，「航線空勘」訂於明天上午5時30分至6時30分進行，預備日為9月24日同時段。

第一次「半兵力訓練」訂於9月30日上午6時5分至7時40分進行，預備日為10月1日同時段；第二次「全兵力訓練」訂於10月2日上午6時5分至7時40分進行，預備日為10月5日同時段；第三次「全兵力訓練」則訂於10月5日上午6時5分至7時40分進行，預備日為10月7日及8日同時段。

慶籌會表示，各階段操演將依實際天候及飛航狀況調整，為10月10日國慶大會正式演出做好準備，空中機隊飛越台北市區及總統府周邊上空時，可能伴隨較大的航空器引擎及旋翼聲響。如遇天候影響，相關訓練將改於預備日實施，最新資訊請留意國慶大會官方網站公告。

為利國慶大會空中操演順利進行，國防部將自明天起展開空中操演航線空勘及相關訓練。圖／聯合報系資料照
為利國慶大會空中操演順利進行，國防部將自明天起展開空中操演航線空勘及相關訓練。圖／聯合報系資料照

國慶 國防部 F-16

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