國慶空中操演將登場 23日起機隊飛越總統府上空

雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今天表示，國防部自明天起展開空中操演航線空勘及相關訓練，機隊將飛越台北市區及總統府上空，明天上午5時30分起為航線空勘，30日為第1次「半兵力訓練」，10月2日、5日為第2、3次「全兵力訓練」。

國慶籌備委員會今天透過新聞稿指出，國防部將自23日起展開空中操演航線空勘及相關訓練，屆時機隊將飛越博愛特區及總統府上空，為今年國慶大會空中操演揭開序幕。

慶籌會說明，今年國慶大會空中操演相關訓練將分階段進行，包括航線空勘、第1次「半兵力訓練」，以及第2、3次「全兵力訓練」。

慶籌會表示，「航線空勘」訂於23日上午5時30分至6時30分進行，預備日為9月24日同時段；第1次「半兵力訓練」訂於30日上午6時5分至7時40分進行，預備日為10月1日同時段；第2次「全兵力訓練」訂於10月2日上午6時5分至7時40分進行，預備日為10月5日同時段。

慶籌會指出，第3次「全兵力訓練」則訂於10月5日上午6時5分至7時40分進行，預備日為10月7日及8日同時段，各階段操演將依實際天候及飛航狀況調整，為國慶大會正式演出做好準備。

慶籌會提醒，空中機隊飛越台北市區及總統府周邊上空時，可能伴隨較大的航空器引擎及旋翼聲響，請民眾不用緊張，也歡迎民眾一起抬頭揮手為國軍喝采；如遇天候影響，相關訓練將改於預備日實施，最新資訊將於國慶大會官方網站公告。