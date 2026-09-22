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傳美對台軍售恐分批處理 沈伯洋：那是賣方的事
美國對台軍售恐延宕，甚至可能採取分批處理的方式。民進黨立委、民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，賣方要怎麼賣是對方的事。
美國川普政府至今尚未通過140億美元的對台軍售。香港南華早報引述消息人士報導指出，美國總統川普正考慮將大規模對台軍售延至11月深圳亞太經合會（APEC）領袖會議後，甚至到12月佛羅里達州的20國集團（G20）峰會後宣布。
報導並指出，川普政府可能在本周川習會與11月APEC領袖會議之間，宣布小規模對台軍售；部分鷹派人士則建議，川普可採取分批處理方式，即先批准一筆小額軍售安撫台北；川普政府也可能先通知北京，以免中國措手不及或視此舉違反中美相關共識。
沈伯洋表示，台灣只有一個大原則，就是我國的國防採購能否延續、金額是否符合需求，至於賣方今天要怎麼賣、用什麼樣的方式賣，牽涉到美國國防部的法規，也牽涉到美國的國內政治。
沈伯洋說，我們就是做好我們自己，至於對方要怎麼賣，那是對方的事。
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