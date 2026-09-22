國安局前局長李翔宙：台灣盲點 過度依賴美國

國安局前局長、退役上將李翔宙近日與聯經出版合作，發表新書「政。望」，闡述五十年來服務政府的經驗與建言。他批評，台灣政策的盲點包括：過度依賴美國保護，缺乏自主戰略思維；內部政治鬥爭，消耗戰略資源；缺乏長期戰略，只有短期應對；忽視基層民意的複雜性，將問題簡化為統獨。

李翔宙說，他要講一句讓很多人不舒服的話，就是台灣不能以「美國一定會來」作為安全戰略基石。烏克蘭例子可以證明：國際承諾是有條件的，其他國家的善意是可以計算的；我方的存亡，不可能是對方計算中的最高優先。

他強調，美中台三角關係，在川習會之後已發生根本性變化，台灣多年來希望美國走出戰略模糊，更明確表達挺台，但美國總統川普卻是更清晰地「不支持台獨」，等於對北京策略性退縮，這導致台灣的安全感動搖，北京的戰略選項正在擴大；然而，綜合目前的區域整體情勢，北京的選項還是「大口慢嚼」的小規模測試，因為動武成本依舊很高，所以，對台灣而言，正確反應應該是：清醒、主動、多元。

書中另一強調的論點是，「一個讓人民失望的國家，守不住」；台灣的問題，不只是對岸武力威脅，而是年輕人買不起房，政治人物吵不完架，人民對政府信任逐步流失。

對於國防部長顧立雄宣布對刺槍術、休假回報、裝檢等制度採取廢除或大幅放寬，李翔宙也不以為然。李表示，這些制度具備對意志力、動員能力的訓練功能，不是簡單的「違反潮流」；尤有甚者，近年軍中充斥「上級不敢要求基層」文化，嚴重瓦解了部隊戰鬥力。他並批評，如今各界動輒把「感謝國軍」掛嘴上，對軍人的輕視，仍普遍存在社會中。

選後訪美 盧秀燕評估

台中市長盧秀燕任期將屆，外傳卸任前將再次訪美。盧秀燕昨在議會總質詢時回應，已收到美國在內等多國邀請，考量時間分配，還有市政工作與輔選任務，相關行程仍在評估中。據了解，盧評估在選後赴美訪問。盧也再次示警，川習二會將登場，美方批我資助反川智庫，中央應召開國安會議，並修補台美關係。