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與賴總統視導別苗頭？學者：共機近日在台海活動與規模明顯增加

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
在台灣附近活動的解放軍殲16戰機，被國軍F-16以前視紅外線莢艙追蹤拍下。資料照／國防部提供
在台灣附近活動的解放軍殲16戰機，被國軍F-16以前視紅外線莢艙追蹤拍下。資料照／國防部提供

國軍日前連續三天實施「精準彈藥射擊」，賴清德總統特別於9月18日前往視導，府方並強力放送新聞影像。在此同時，今年以來在台灣附近海空活動明顯減少的中共機艦，也明顯提升活動規模。有學者認為，共軍此舉頗有互別苗頭與示威的目的，至於未來會不會持續維持高強度活動，還待觀察。

國軍在9月16日到18日在台灣東南部空域舉行「三軍聯合精準彈藥射擊」。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，共軍在國軍演習期間，除一如往年派無人機長時間情蒐，也在台灣海峽與西南空域，執行數種不同型態的武力示威；甚至出現連續36小時與70小時不間斷，始終都有共機巡弋的情形，與國軍演習互別苗頭、示威的意味非常濃厚。

揭仲說，分析國防部在3天演習期間每天發布的「中共解放軍臺海周邊海、空域動態」，分析後可發現，共軍從9月16日到18日，連續三天實施「台灣海峽與西南空域聯合演練」，除9月17日的「聯合戰備警巡」外；賴總統18日視導九鵬基地當天，共軍派出11艘軍艦與3艘公務船進入台灣周邊海域，當天上午7時10分開始派軍機輪番進入台灣海峽，直到19日晚上7時才全部淨空，連續長達36小時，部分軍機刻意到中線以東長時間飛行，並連續穿越我方的4個限航區，等於連續二天都有中共軍機在海峽中線以東長距離飛行、沿途刻意穿越我方劃定的限航區，並壓迫我鄰接區。

在西南空域，共軍則是從9月15日上午7時20分開始，持續到18日上午11時40分才淨空，連續長達70小時20分、晝夜不間斷都有共機滯留，應是賴政府上任以來首度出現。

揭仲表示，在國軍操演結束後，共軍於9月19日與20日，連兩天在台灣海峽疑似實施直升機與無人機的小批次聯合訓練，且都有軍機越過海峽中線；尤其19日當天，共軍直升機與無人機不僅都越過海峽中線，還特意選在台灣中北部陸地外海、即台灣海峽較窄部分，與澎湖西側海域跨越中線，彷彿模擬運用直升機搭配無人機，跨越海峽對台灣北部陸地與澎湖發動空中機動作戰。至於9月20日，則疑似為共軍直升機再度於台灣中北部陸地外海跨越中線。

揭仲說，中共東部戰區前司令員楊志斌司令員去年晉升空軍上將，今年初以來，在台灣周邊活動的軍機規模，出現大幅減少的情形。以今年6月到8月為例，總共641架次中共軍機進入台灣周邊空域，僅為去年同期1544架次的42％。因此，共軍東部戰區近日這波長時間空中操演，就格外引人關注。至於這波究竟僅是一次性、針對性的操作，或代表東部戰區將開始逐漸增加軍機在台灣周邊作戰演練頻率，還有待觀察。

台海 規模 賴總統 共軍 國軍 揭仲

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影／海鯤潛艦今天再出海 現場軍事迷守候還獲贈限量海鯤鑰匙圈

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。海鯤號七月底完成第20次海測、第14次潛航測試後，經過一段時間調整，今天再度出港，也讓長時間守候的軍事迷格外關注。今天清晨高雄港邊已有民眾及軍事迷守候，隨著海鯤號現身、緩緩駛離港區，現場也有人拍照記錄這次出港畫面。值得一提的是，現場軍事觀察學者紀東昀也到場，並特別準備海鯤號造型鑰匙圈與現場民眾分享。鑰匙圈以海鯤號外觀打造，艦艏還呈現中華民國國旗元素，盒身則印有「NARWHAL CLASS SS-711」字樣，成為今天海鯤出港現場另類的「紀念品」。

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