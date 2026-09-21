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影／海鯤潛艦今天再出海 現場軍事迷守候還獲贈限量海鯤鑰匙圈

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試，軍事觀察學者紀東昀也到場，並特別準備海鯤號造型鑰匙圈與現場民眾分享。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試，軍事觀察學者紀東昀也到場，並特別準備海鯤號造型鑰匙圈與現場民眾分享。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。海鯤號七月底完成第20次海測、第14次潛航測試後，經過一段時間調整，今天再度出港，也讓長時間守候的軍事迷格外關注。今天清晨高雄港邊已有民眾及軍事迷守候，隨著海鯤號現身、緩緩駛離港區，現場也有人拍照記錄這次出港畫面。值得一提的是，現場軍事觀察學者紀東昀也到場，並特別準備海鯤號造型鑰匙圈與現場民眾分享。鑰匙圈以海鯤號外觀打造，艦艏還呈現中華民國國旗元素，盒身則印有「NARWHAL CLASS SS-711」字樣，成為今天海鯤出港現場另類的「紀念品」。

海鯤號上一次出海是在7月30日，當天完成第20次海上測試暨第14次潛航測試。此前海鯤號在7月23日、27日、29日及30日密集出海，測試進度受到外界高度關注。軍事觀察學者紀東昀過去也曾持續觀察海鯤號海測進度，並針對測試方式、出港動向及後續耐航測試提出分析。7月底第20次海測時，他曾指出海鯤號測試保密措施有所提高，後續測試也可能朝更深水域及長時間耐航方向進行。海鯤號目前已進入海測後段，後續測試重點包括深水潛航及耐航等科目。國防部先前表示，相關測試仍以安全及品質為優先，未設定固定交艦期限。

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試，軍事觀察學者紀東昀也到場，並特別準備海鯤號造型鑰匙圈與現場民眾分享。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號（SS-711）今天上午再度駛出高雄港進行第21次海測任務，展開新一輪海上測試，軍事觀察學者紀東昀也到場，並特別準備海鯤號造型鑰匙圈與現場民眾分享。記者劉學聖／攝影

海鯤 潛艦 鑰匙

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