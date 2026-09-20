除役艦擬贈菲引憂慮 海巡署：協議書載明不用於對台漁船執法

台菲海事合作擬將海巡除役巡防艦整修後援贈菲律賓，外界擔憂恐影響漁民作業權益。對此，海巡署今天說，協議書均載明該艦未來絕不用於對台灣漁船執法，守護漁民安全承諾不變。

有民眾向媒體投書表示，海巡署擬將除役海巡「金門艦」整修後贈予菲律賓，表面是與菲國套關係、增加其海巡實力，實則「項莊舞劍，意在沛公」，藉此消耗中國海警戰力，但恐對台灣漁民養虎貽患。

海洋委員會海巡署透過新聞稿表示，海洋彼此相連，生態保育與海上救難皆屬國際公共財，各國在各自的搜救責任區內能量愈充沛，受惠的正是全球漁民。

同時，過去台灣漁船在菲國搜救責任區遇險時，也曾獲菲方全力救援；自台菲簽署漁業協定以來，兩國海域已建立起以規則為基礎的海洋秩序。

海巡署說，針對各界所關心事項，協議書中皆有載明，該艦未來絕不會用於對台灣漁船執法。

海巡署強調，守護漁民安全是海巡不變的承諾。透過提升區域救難協作，能為海上作業建立更周全的防護網絡，權益絕不受影響，請國人與漁民放心。