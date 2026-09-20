強化火力支援 ALTIUS 600M放列到發射僅15分鐘

陸軍無人系統訓練指揮部近期公開介紹美製ALTIUS 600M攻擊型無人機的作戰效能與訓練流程。教官翁偉哲中士說明，該型機從放列、發射前準備至完成發射僅需約15分鐘，可在高空低噪音飛行且滯空時間約90分鐘，完整提供前線作戰部隊精準火力支援。

國軍剛結束於16日至18日期間舉行的「三軍聯合精準彈藥射擊」操演，除了海空軍實彈射擊所屬彈藥外，陸軍的ALTIUS 600M攻擊無人機也參與這項演訓，全面驗證「空軍中高空、海軍反艦、陸軍近岸」的打擊能量。

中央社記者近期前往位於台南白河的陸軍無人系統訓練指揮部，這也是有民間媒體首度進入無訓部採訪。針對ALTIUS 600M的訓練流程，教官翁偉哲中士說明，基礎操作訓期為3週，包含裝備諸元介紹、任務規劃、完整發射程序到模擬飛行並能應處突發狀況等課程，學員必須通過期末測驗並完訓後才能取得合格飛手資格，並回到所屬砲兵部隊執行任務。

「從放列、發射前準備至完成發射，僅需耗時約15分鐘，過程涵蓋加壓、填裝與任務規劃等步驟」，翁偉哲表示，該型機屬攻擊型無人機，發射後「不回收」，以直接摧毀目標為原則，相較傳統僅能低空投彈且易遭敵發現的多軸無人機，Altius 600M可在高空飛行且噪音極低，滯空時間約90分鐘，長時盤旋捕捉目標並進行精準打擊或變更目標。

翁偉哲指出，無訓部成立後，開辦基礎班與進階領導幹部班等班隊，訓期皆約1個月。基礎班著重飛行動作訓練，進階班則提升戰術運用與指派指揮等深入操作，目前受訓對象均以志願役官兵為主。

翁偉哲提到，無人機已改變傳統作戰與指揮思維，過往偵蒐以兵力為主，如今可先由偵蒐型無人機前出降低人員戰火風險；至於Altius 600M等攻擊型無人機，則可於後方發射，如同砲兵般提供前線部隊精準火力支援，無訓部教官亦持續擴充各型新式裝備知識，提升整體部隊作戰效能。

根據公開資料，受訓官兵平時使用被稱「鐵頭彈」的金屬訓練彈，彈體長94公分，重量約10.3公斤，發射安全距離半徑約15公尺，不具展翼設計也不會引爆；真正用於實彈的Altius 600M全長約1公尺，離開發射管後可展開2.54公尺倒V型尾翼，採模組化酬載設計，可依任務需求搭載情監偵設備、訊號情報系統、通訊中繼節點，或搭載1.3公斤至3.2公斤高爆反裝甲彈頭，透過頂攻模式毀傷敵軍戰甲車、加固工事及高價值目標，兼具情監偵與不對稱縱深打擊能力。

Altius 600M由美國安杜里爾（Anduril）工業公司研製，與彈簧刀系列同屬遊蕩彈藥，其採管式彈射發射設計，搭配後置電動推進螺旋槳可兼顧飛行穩定性與滯空效率，最大航程超過200公里、滯空時間達90分鐘，可由悍馬車等輪型載具快速完成部署，全套系統包含發射架拖車、地面導控站、追蹤式通信增程天線、訓練用機、金屬訓練彈及支援裝備箱等裝備。

發射架拖車同時掛載4具發射管，可連續發射4架無人機，地面導控站包含射擊平板、無線電機，用以操控無人機彈射、偵察、追瞄、攻擊等作業，通聯距離可達30公里；追蹤式通信增程天線可自動追蹤無人機動態，最遠可達200公里，若搭配地面導控站及操作手多點配置運用，更可有效延伸作戰半徑，使前線部隊得以在遠距視界條件下對敵形成持續壓力，兼顧戰場隱蔽性與打擊效能，大幅降低官兵暴露與戰損風險。

為持續建構完整的無人機戰力，國軍未來除了現有的Altius 600M外，也規劃籌獲ALTIUS 600 ISR（情監偵型）與ALTIUS 700等美製無人機系統，藉由偵打一體與不同型號的搭配，進一步擴大國軍在各縱深的戰場覺知與精準打擊能量。