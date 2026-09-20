學者：無人機翻轉國軍作戰 籲落實軟體在地化

國防安全研究院學者蘇紫雲與揭仲今天表示，無人機導入國軍不僅大幅擴大基層步兵與砲兵的情監偵與打擊範圍，更帶動指管文化變革。專家建議，軍方應把握與外商合作契機，透過技術授權在台生產零組件並培養在地軟體人才，強化戰略韌性。

中央社記者前往位於台南白河的陸軍無人系統訓練指揮部，針對ALTIUS 600M攻擊型無人機的作戰效能與訓練流程，從放列、發射前準備至完成發射僅需約15分鐘，可在高空低噪音飛行且滯空時間約90分鐘，完整提供前線作戰部隊精準火力支援。

針對各型無人機已大幅配賦於基層部隊，國防安全研究院學者揭仲則從基層戰術角度指出，以往步兵班搜索範圍僅限望遠鏡視線所及，無人機則能將情監偵範圍大幅擴展至5、6公里外，甚至涵蓋山背與轉彎處盲區。若配備小型手榴彈作為曲射武器，不僅擴大火力涵蓋面，結合戰術網路後更可跨班共享情資，使偵察效能倍增。

揭仲強調，無人機使步兵班獨立作戰能力增強，也要求基層士官具備更強的領導與戰術規劃能力。為因應飛手成為敵方優先攻擊目標，未來部隊編組需隨之調整，例如增加保護機制、配置更多無人機架次，甚至將迫擊砲下放至步兵班；此外，雲豹甲車等機械化步兵裝備亦可轉型為搭載4至5架無人機的「工作站」，以排為單位支援多個步兵班。

對於軍方體制，揭仲提醒，無人機將對傳統部隊文化帶來挑戰，上級必須放權並賦予班、伍長獨立作戰能力。在砲兵方面，無人機可取代傳統前進觀測，若能與M109A7自走砲及海馬士（HIMARS）多管火箭系統建立即時共同作戰圖像，將大幅提升打擊效率。

揭仲最後建議，軍方在透過商售模式大規模採購無人機時，應爭取更多後勤維修與重要零組件在台生產，並引進軟體開發能力、在台培育專業人才。由於無人機技術與軟體迭代迅速，唯有掌握軟體更新與在地供應才能確保無人機作為國軍作戰主力的永續戰力。

國防安全研究院學者蘇紫雲分析，無人機對砲兵部隊貢獻顯著，不僅能執行目標獲取、即時校正彈著點與戰果評估，若發現高價值目標更可直接進行自殺式攻擊。以美國安杜里爾（Anduril）公司生產的ALTIUS無人機為例，其滯空時間久，能扮演「鷹眼」角色觀測敵我動態，降低友軍誤傷機率。

蘇紫雲也認為，ALTIUS屬於「軟體定義無人機」，面對新威脅時能快速更新參數。俄烏戰爭初期雖遭電磁干擾，經修正參數後已獲烏克蘭海軍高度肯定。此外，從近日在九鵬地區舉辦的聯合精準彈藥操演的海馬士（HIMARS）多管火箭系統試射影片可看出，無人機即時回傳影像已成重要背景支撐，加上國內大廠已開始量產無人機與機器人晶片、影像大廠預計年底量產熱影像晶片，在地供應鏈將有效支援國造無人機需求。