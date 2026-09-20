港媒披露…川普對台軍售 擬拖至11、12月

香港南華早報十九日引述消息人士報導，美國總統川普正考慮將大規模的對台軍售延至十一月深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議後，甚至十二月佛羅里達州廿國集團（G20）峰會後宣布。

美中領袖計畫在ＡＰＥＣ領袖會議期間舉行峰會；中國大陸國家主席習近平也預計十二月赴佛州出席G20峰會。川普正研議如何延後簽署對台軍售案，最終的結果，將是川普、美國對中鷹派與台灣方面遊說人士三方妥協的結果。

去年一月重返白宮的川普，也考慮將對台軍售延至後年底或二○二九年一月決定，即他的第二任接近尾聲時，但此一構想一提出，就被鷹派人士強烈反對。目前似乎已決定延至ＡＰＥＣ領袖會議及G20峰會後再行處理。

中國官員私下呼籲美國，在習近平訪問華府前，暫緩任何新的對台軍售。儘管中國希望美國延後對台軍售愈久愈好，但中國官員也明白，不可能無限期拖延；台灣則擔心川普恐將軍售拖至第二任結束。

消息人士指出，川普政府可能在本周「川習會」與十一月ＡＰＥＣ領袖會議之間，宣布小規模的對台軍售，但類似過去幾年的數十億美元規模對台軍售較不可能。川普政府也可能先通知北京，以免中國措手不及或視此舉違反中美相關共識。

北京雖勢必會反對小規模的對台軍售，並公開表達不滿，但北京可能勉予接受，不會對美國採取重大報復行動。美國對台軍售延後並不令人意外，過去也有類似情況。

美國之音報導，美國外交關係協會亞洲研究員石可為認為，如果習近平訪美後不久，這批軍售仍未獲准推進，將是警訊。此外，北京還可能要求美國改變有關台灣的政策表述，或減少與台灣的海巡合作、訓練項目和其他安全接觸。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心林洋表示，預計習近平會盡可能敦促美國推遲或停止對台軍售，但川普政府與台灣政府仍保持著密切、低調的聯繫，關係非常緊密，尤其是在防務領域。

美國前副國家安全顧問博明昨天在「全社會防衛韌性國際論壇」表示，不預期「川習會」在貿易或台灣議題出現重大突破，也不認為峰會將形成涉及台灣的重大協議。他說，即使美中領導人舉行會談、國宴等正式互動，表面之下仍存在相當程度的對抗。