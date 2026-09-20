對台軍售恐延至年底宣布 軍火商認為對實際交付時程影響有限

香港南華早報引述消息人士報導，美國總統川普正考慮將大規模對台軍售延至11月深圳亞太經合會（APEC）領袖會議後，甚至12月佛羅里達州20國集團（G20）峰會後宣布。

美中領袖計畫在APEC領袖會議期間舉行峰會；中國大陸國家主席習近平也預計12月赴佛州出席G20峰會。川普正研議如何延後簽署對台軍售案，最終的結果，將是川普、美國對中鷹派與台灣方面遊說人士三方妥協的結果。

去年1月重返白宮的川普，也考慮將對台軍售延至後年底或2029年1月決定，即他的第二任接近尾聲時，但此構想一提出，就被鷹派人士強烈反對。目前似乎已決定延至APEC領袖會議及G20峰會後再行處理。由於北京強烈表明，反對美國對台軍售，因此他明年很可能繼續擱置。

美國國防承包商正優先補充美軍急需的庫存，並支援交戰中的戰區，尤其是中東。台灣訂單仍卡在漫長的生產排程。美國對台武器交付已出現積壓，川普延後簽署對台軍售案，對實際交付時程影響可能有限。

中國官員私下呼籲美國在習近平訪問華府前，暫緩任何新的對台軍售。這和川普5月訪問北京前，北京傳達的訊息一致。儘管中國希望美國延後對台軍售愈久愈好，但中國官員也明白，美國不可能無限期拖延；台灣則擔心川普恐將軍售拖至第二任結束。

川普政府可能在本周川習會與11月APEC領袖會議之間，宣布小規模對台軍售，但類似過去幾年的數十億美元規模對台軍售較不可能。部分鷹派人士建議，川普可採取分批處理方式，即先批准一筆小額軍售安撫台北；川普政府也可能先通知北京，以免中國措手不及或視此舉違反中美相關共識。

北京雖勢必會反對小規模對台軍售，並公開表達不滿，但可能勉予接受，不會對美國採取重大報復行動。美國對台軍售延後並不令人意外，過去也有類似情況。

在台北參加2026總統府全社會防衛韌性國際論壇Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）則說，他已向川普表明，延宕軍售將嚴重影響該公司與台灣間的生意往來，但也認為川普確有難處。