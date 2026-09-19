對台140億美元軍售案延宕 拉奇：川普致力爭取美國最大利益

美國國防科技公司安杜里爾創辦人拉奇今天表示，他跟美國總統川普討論過140億美元對台軍售案一事；他強調，川普必須權衡所有因素，致力於為美國爭取最大利益。

這項價值140億美元的對台軍售案，數月以來一直在等待川普批准。川普5月在北京與中國國家主席習近平會談後曾表示，在台灣議題上，他沒有對習近平作出任何承諾，並說將會很快就該軍售案作出決定。

2026總統府全社會防衛韌性國際論壇今天在台北君悅酒店舉行，拉奇（Palmer Luckey）應邀發表專題演說。他在場邊受訪指出，「我強烈支持台灣取得所有積壓未交的武器，並獲得許多這些新型系統」，這項軍售案延宕確實影響安杜里爾（Anduril）業務。

拉奇在接受中央社等3家媒體訪問時表示，這絕對影響到了生意，如果140億美元軍售案能順利推進，安杜里爾和台灣的商業合作，早就進展到不同的局面；他坦言，「不知道接下來會發生什麼事」。

拉奇表示，他跟總統川普討論過這件事，也跟美國副總統范斯（J.D. Vance）討論過，還跟美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）討論過，這並不是一個他們不知道的議題，「而且他們對於那些正在解決這些問題、向他們反映意見的人，態度是非常開放的」。

拉奇指出，不過向川普進行簡報的人士會告訴川普，「如果你這麼做（批准軍售），美國消費者將會面臨這種後果、我們的產業會遭遇這種衝擊、我們的軍隊會受到這種影響，因此，他（川普）必須權衡所有的因素。」

拉奇認為，川普正在努力為美國爭取最大利益、為美國公民做出最好選擇，「我認為，在他（川普）與中國達成某些協議的案例中，是因為他（川普）相信這對美國是最有利的」。