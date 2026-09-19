應對大陸網路經濟脅迫 美退將：社會韌性根基復原能力

總統府全社會防衛韌性國際論壇今天登場，美國退役海軍少將蒙哥馬利表示，他不認為中國將對台灣進行跨海峽侵略，中國想做的是網路經濟脅迫；借鏡烏克蘭經驗，社會韌性根基於復原能力，而復原能力有賴人民對政府的理解，以及私人企業合作將系統重新上線。

總統府今天舉辦「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」，場次三以「網路安全及CI防護」為題與美國、日本等國專家座談，由數發部長林宜敬主持。

與談人Sec-TA執行長Viktor Yakymovych於座談時表達對中國關鍵零組件的擔憂，認為這會成為國安後門，尤其使用中製飛行控制板將傳輸飛航路線、數據或戰術到中國。

對此，蒙哥馬利（Mark Montgomery）認為，就軍備而言，要區分為硬體及搭載軟體的硬體來作討論，有搭載軟體的硬體更容易被安裝惡意軟體，他曾擔心魚叉飛彈搭載的某些中國軟體，恐限制飛彈在台海區域的經緯度運作；因此，美國海軍永遠不會在台海測試魚叉飛彈，至少不會故意測試。

他指出，未來5年內，台灣會是微電子的中流砥柱，尤其台灣正致力建立非紅供應鏈，美國、歐洲、烏克蘭與日本等國家，都將正視且受惠。

針對台海情勢，蒙哥馬利說，就他35年來抗衡威權敵方的軍事規劃經驗，特別是最後10年是聚焦中國，他不認為中國將對台進行跨海峽侵略，中國想做的是網路經濟脅迫。

他強調，台灣確實面臨威脅，但不會是2027年，而是2028年的窗口。中國領導人習近平若在2028年春天發現自己的魅力攻勢不管用，台灣人民還是投票選擇反對脅迫的總統，習近平將會加大施壓力度。

俄羅斯全面入侵烏克蘭之初，曾成功攻擊烏國基礎建設，但通訊網絡因衛星而倖存。蒙哥馬利提到，烏克蘭的成功經驗是有賴星鏈，當地韌性和復原能力也是因為有衛星；倘若台灣沒有星鏈幫助，就必須要更創新地讓網絡擴大並有所準備，在急難時要有低軌衛星或基地台可運用。

蒙哥馬利於座談後接受聯訪時指出，樂見台灣將全社會防衛韌性加入年度演習，軍隊不會獨自奮戰，台灣正在做對的事，這也是美國努力的方向；不要有所畏懼，因為台灣也持續在評估敵方實力。

他特別提到「復原能力」（recovery）重要性，危機發生之時，中國勢必會贏得幾場網路攻擊、侵入部分系統，要如何復原就至關重要；烏克蘭經驗揭示，社會韌性根基於復原能力，而復原能力有賴人民對政府的理解、私人企業合作將各系統重新上線。

他舉例說，當俄羅斯網路攻擊造成烏克蘭大停電時，沒人責怪烏克蘭政府或電力公司，反而是將矛頭一致指向俄羅斯，人民理解烏國政府當時正盡力、儘速恢復電力供應。