快訊

陳建州轉普通病房…范瑋琪今突現身機場 面露疲態爆「飛離台灣」

獨／父子撕破臉！菸酒商老董獲賠3675萬 兒「閃婚贈房」脫產上億遭打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

應對大陸網路經濟脅迫 美退將：社會韌性根基復原能力

中央社／ 台北19日電

總統府全社會防衛韌性國際論壇今天登場，美國退役海軍少將蒙哥馬利表示，他不認為中國將對台灣進行跨海峽侵略，中國想做的是網路經濟脅迫；借鏡烏克蘭經驗，社會韌性根基於復原能力，而復原能力有賴人民對政府的理解，以及私人企業合作將系統重新上線。

總統府今天舉辦「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」，場次三以「網路安全及CI防護」為題與美國、日本等國專家座談，由數發部長林宜敬主持。

與談人Sec-TA執行長Viktor Yakymovych於座談時表達對中國關鍵零組件的擔憂，認為這會成為國安後門，尤其使用中製飛行控制板將傳輸飛航路線、數據或戰術到中國。

對此，蒙哥馬利（Mark Montgomery）認為，就軍備而言，要區分為硬體及搭載軟體的硬體來作討論，有搭載軟體的硬體更容易被安裝惡意軟體，他曾擔心魚叉飛彈搭載的某些中國軟體，恐限制飛彈在台海區域的經緯度運作；因此，美國海軍永遠不會在台海測試魚叉飛彈，至少不會故意測試。

他指出，未來5年內，台灣會是微電子的中流砥柱，尤其台灣正致力建立非紅供應鏈，美國、歐洲、烏克蘭與日本等國家，都將正視且受惠。

針對台海情勢，蒙哥馬利說，就他35年來抗衡威權敵方的軍事規劃經驗，特別是最後10年是聚焦中國，他不認為中國將對台進行跨海峽侵略，中國想做的是網路經濟脅迫。

他強調，台灣確實面臨威脅，但不會是2027年，而是2028年的窗口。中國領導人習近平若在2028年春天發現自己的魅力攻勢不管用，台灣人民還是投票選擇反對脅迫的總統，習近平將會加大施壓力度。

俄羅斯全面入侵烏克蘭之初，曾成功攻擊烏國基礎建設，但通訊網絡因衛星而倖存。蒙哥馬利提到，烏克蘭的成功經驗是有賴星鏈，當地韌性和復原能力也是因為有衛星；倘若台灣沒有星鏈幫助，就必須要更創新地讓網絡擴大並有所準備，在急難時要有低軌衛星或基地台可運用。

蒙哥馬利於座談後接受聯訪時指出，樂見台灣將全社會防衛韌性加入年度演習，軍隊不會獨自奮戰，台灣正在做對的事，這也是美國努力的方向；不要有所畏懼，因為台灣也持續在評估敵方實力。

他特別提到「復原能力」（recovery）重要性，危機發生之時，中國勢必會贏得幾場網路攻擊、侵入部分系統，要如何復原就至關重要；烏克蘭經驗揭示，社會韌性根基於復原能力，而復原能力有賴人民對政府的理解、私人企業合作將各系統重新上線。

他舉例說，當俄羅斯網路攻擊造成烏克蘭大停電時，沒人責怪烏克蘭政府或電力公司，反而是將矛頭一致指向俄羅斯，人民理解烏國政府當時正盡力、儘速恢復電力供應。

退將 網路 社會韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國防科技「現象級變化」僅俄烏能應對 美退將：台灣需跟美烏合作

林飛帆：烏克蘭友人與台接觸 盼擺脫中國大陸無人機零件

賴總統宣布 WADM 成立 台灣串聯21國打造跨國防災網絡

宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

相關新聞

對台140億美元軍售案延宕 拉奇：川普致力爭取美國最大利益

美國國防科技公司安杜里爾創辦人拉奇今天表示，他跟美國總統川普討論過140億美元對台軍售案一事；他強調，川普必須權衡所有因...

國防科技「現象級變化」僅俄烏能應對 美退將：台灣需跟美烏合作

總統府全社會防衛韌性國際論壇今天登場，美國退役海軍少將蒙哥馬利表示，烏克蘭正經歷「適應性戰法」的國防科技變化，除俄烏兩國...

安杜瑞爾創辦人建議台灣製造槍械外銷 讓各國軍事依賴如同台積電

美國國防科技公司安杜瑞爾（Anduril）創辦人拉奇今日在總統府「全社會防衛韌性國際論壇」發表演說，他強調自由是台灣最強大的力量，不過到目前還沒有充分發揮。話鋒一轉，他提到，台灣應該製造真的槍械並且外銷，讓各國在軍事上依賴台灣，如同商業上依賴台積電。

中共34機艦船台海周邊活動　國軍嚴密監控應處

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機20架次，其中13架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及11...

雄三射擊 攻擊無人機首度演練

國軍年度「三軍聯合精準彈藥射擊操演」昨日在屏東九鵬基地進行第三天，包括發射天弓三型、雄風三型等各型飛彈，最後均命中目標。賴清德總統視導操演指出，此次首度將多型攻擊無人機納入聯合作戰演練，代表國軍正加速提升整體戰力因應現代戰爭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。