國防科技「現象級變化」僅俄烏能應對 美退將：台灣需跟美烏合作

總統府全社會防衛韌性國際論壇今天登場，美國退役海軍少將蒙哥馬利表示，烏克蘭正經歷「適應性戰法」的國防科技變化，除俄烏兩國、沒有國家對此做好應對準備；但中國派員到俄羅斯學習無人機戰法，這讓「中國比台灣更接近作戰」，台灣需與美烏合作學習戰場經驗。

總統府今天舉辦「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」，蒙哥馬利（Mark Montgomery）擔任場次三「網路安全及CI防護」座談與談人後，接受媒體聯訪。

媒體詢問，烏克蘭戰場揭示戰爭型態轉變，台灣發展的本土無人機及無人機產業，是否已準備好可應對新戰爭型態。

蒙哥馬利（Mark Montgomery）指出，國防科技在過去3年出現「現象級」變化，除烏克蘭和俄羅斯，沒有任何國家準備好應對新型戰爭，烏克蘭當地正經歷「適應性戰法」（adaptive warfare），每3個月赴烏克蘭都可看到新的作戰方式、新技術、新戰術以及新軟硬體的運用。

他指出，烏克蘭領先俄羅斯3到6個月，但俄羅斯新型無人機Geran-5對烏克蘭是很大的干擾，烏克蘭將會克服此干擾，這也是適應性一環。

他強調，台灣的採購系統還未準備好應對新戰爭型態，美國也還沒準備好，「我不認為中國準備好了，但中國比台灣更接近作戰」，因為中國派員到俄羅斯學習無人機戰法、觀摩適應性戰法，並且彼此合作，俄羅斯近3到5個月發展出來的中程及短程彈道飛彈，其中就有中國零件。

蒙哥馬利示警，「中國正在學習適應性，而這種適應性作戰，台灣還沒開始學習」，台灣必需設法與美國、烏克蘭合作，學習這些戰場經驗。

他指出，台灣已是民主兵工廠一環，快速成為美國最重要的貿易夥伴，台灣因晶片產製能力變得日益重要並具有價值；台灣致力建立的非紅供應鏈，應拓展到無人機、飛彈、微電子產品等領域，未來5到7年，只要美台在此領域共同合作，台灣的民主兵工廠角色就會越來越重要。

媒體詢問，在最壞情況下，美國與台灣如果在無人機作戰發生「斷聯」，可有和其他替代方案。

蒙哥馬利表示，現在缺乏的是，美台軍隊之間的互通性（interoperability），他無法理解為何美國願意讓軍人冒生命危險打仗，卻不願跟台灣進行定期演練或高階軍官交流；他認為，台灣高階軍官應可赴美交流，就像任何美國盟友一樣。

他指出，美國應規劃大型共同訓練團隊來進行作戰訓練，像是美國陸軍作戰團隊可在當地與台灣陸軍共同訓練，美國海軍艦隊應在亞太區域進行每週演練、而非每年，空軍則可在關島進行空中演練，若日本願意，也應在日本有類似演練。

他表示，美國海軍軍艦從日本出港後，可在數分鐘內，透過3個不同網絡與日艦作通訊，若是跟韓國軍艦，則可用2種不同系統作通聯；但若要與台灣軍艦通聯，兩艘船艦還得先拿出手機要求交換加密，「這太荒謬了」，中國又不會等大家做好準備才開戰。

蒙哥馬利強調，互通性是關鍵，美國政府應該把美國與台灣之間的互通性當作優先，因為這能對中國產生威懾性，也讓美國的威脅力量更具可信度，這才能避免在未來20年與中國發生衝突。