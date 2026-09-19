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拉奇：台灣建構不對稱戰力速度 比大多數國家要快

中央社／ 台北19日電

美國國防科技公司安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇今天表示，面對地緣政治挑戰，台灣致力建構不對稱戰力的進展速度，比絕大多數國家快得多，而安杜里爾正善用台灣「最擅長的事」來加強合作。

2026總統府全社會防衛韌性國際論壇今天在台北君悅酒店舉行，拉奇應邀發表專題演說，並在場邊接受中央社等3家媒體訪問。拉奇（Palmer Luckey）提倡的台海嚇阻戰略是「讓對方計算出拿下的代價太高」，讓台灣成為不值得攻取的目標。

拉奇表示，台灣建構不對稱戰力的進展速度，「比我們合作的絕大多數國家都快得多，其中也包括美國」。在加速推動新型自主載具（AutonomousVehicle）概念方面，唯一能和台灣一樣迅速的國家就只有澳洲，當然還有烏克蘭，但那是不同情況，因為烏克蘭正處於戰爭中。

國家中山科學研究院與安杜里爾去年9月簽署備忘錄，將在台灣合作生產梭魚500（Barracuda-500）低成本自主式巡弋飛彈以及水下無人載具。

拉奇表示，公司策略即在許多其他國家複製這種共同生產模式，安杜里爾剛與波蘭簽署共同生產梭魚500的大型合約，「我們也即將宣布與另一個國家，達成一項重大的共同生產協議」。

他強調，梭魚500將會成為西方盟國的中流砥柱，未來大家會看到它在許多歐洲、亞洲及北美洲國家生產。

拉奇以「把汽車工廠變成轟炸機工廠」來比喻安杜里爾與台灣的合作。他表示，現在要做的是，製造那些能在汽車工廠或曳引機工廠裡生產的東西，台灣已經製造許多在美國做不好的東西，例如大規模精密機械零組件、低成本但高強度且高可靠性的碳纖維複合材料。

拉奇指出，世界上大多數碳纖維自行車都是台灣製造的，即使中國製造的自行車，實際上也是在台灣做好車架後，才送到中國組裝和銷售，而台灣用來製造碳纖維自行車的機器，與製造碳纖維無人機或碳纖維飛彈的機器，「幾乎是相同的」。

他認為，美國和台灣共同設計出能利用現有的工廠、設備與勞動力來製造的武器、這點至關重要，「這是實現量產的唯一途徑」。

不對稱戰力 拉奇 地緣政治

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