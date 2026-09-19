安杜瑞爾創辦人建議台灣製造槍械外銷 讓各國軍事依賴如同台積電

美國國防科技公司安杜瑞爾（Anduril）創辦人拉奇今日在總統府「全社會防衛韌性國際論壇」發表演說，他強調自由是台灣最強大的力量，不過到目前還沒有充分發揮。話鋒一轉，他提到，台灣應該製造真的槍械並且外銷，讓各國在軍事上依賴台灣，如同商業上依賴台積電。

拉奇表示，自由是台灣所擁有最強大的力量，不過到目前還沒有充分發揮。他認為，中國大陸無法複製一個允許人們自由即興發揮、自由提問的國家。他之所以能有如今的成就，很大部分就是因為在美國享有這些自由的優勢。他認為，台灣其實也已經擁有一套支持這種優勢的制度，問題要如何把這種自由轉化成韌性？

拉奇並提到，台灣在消費科技、工業科技等許多領域，已經是許多技術的領導者，現在需要的是如何把這些能力應用到國防領域，他舉例，包括運用貨櫃式飛彈、水雷、無人載具等，要讓台灣海峽變成一片連最瘋狂的人也不敢跨越的極危險水域。同時，操作這些武器的人也必須擁有自主決策的權力，而不是每件事都必須等待上級批准，他認為，中共不相信自己的將領和軍官，但台灣的官兵正在熟悉「任務式指揮」，一支懂得臨機應變的部隊，對比必須事事請示的對手將有巨大優勢。

拉奇更指出，台灣的內需市場，不足以支撐起一個足以實現強大威懾力的國防工業體系。因此從一開始就應布局出口市場，他強調，台灣已經能製造出全世界最優質的空氣軟槍，但不應該只滿足於現狀。他說「應該製造真正的槍械」，並且賣給那些與台灣有著共同自由理念的國家。讓這些國家在軍事能力上依賴台灣，就如同全世界在商業晶片領域依賴台積電一樣。

拉奇強調，台灣的安全不能只建立在說服中共高層相信他們「無力將兵力投送至台灣」，因為即便付出巨大代價，中共還是極有可能做到這一點。他認為，真正的目標應該是讓北京認知到，成功登陸台灣並不等於勝利，「更可能是一場持續數年甚至數十年漫長戰事的開端。」才能迫使北京意識到即使戰勝也要付出高昂代價。

他指出，這也是為何台灣內部的政治辯論至關重要，他深知台灣政壇的分歧有時非常嚴重，包括美國也面臨許多相同的問題，但這種辯論本身也正是中共永遠無法複製的。