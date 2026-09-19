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中共34機艦船台海周邊活動　國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北19日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機20架次，其中13架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及11艘共艦、3艘公務船，總計中共34機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時10分至今天上午6時，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主戰機、直升機及無人機，其中4架次逾越中線。

國軍於昨天上午6時至昨天上午11時40分，在台灣西南空域偵獲中共7架次主、輔戰機；國軍另於昨天上午6時至昨天下午5時5分，在台灣東部空域偵獲中共2架次直升機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國軍

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