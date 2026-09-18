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海巡旗津艦發射雄三命中目標 海委會宣布海巡第三副署長由海軍出任

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡「旗津艦」今天參加國軍「115年三軍聯合精準飛彈射擊」操演，發射雄三反艦飛彈命中目標。圖／取自管碧玲臉書網頁
海巡「旗津艦」今天參加國軍「115年三軍聯合精準飛彈射擊」操演，發射雄三反艦飛彈命中目標。圖／取自管碧玲臉書網頁

海巡「旗津艦」今天參加國軍「115年三軍聯合精準飛彈射擊」操演，發射雄三反艦飛彈命中目標。海委會主委管碧玲宣布，海巡署第三副署長，將由海軍優秀將官擔任。

海巡署副署長向來由軍警文職人員出任，軍職席次由岸巡中將出任，如今將再增一席軍職，推測文職副署長會被排除。

「115年三軍聯合精準飛彈射擊」今天清晨在屏東九鵬基地登場，操演後管碧玲在臉書貼文表示：連續兩年，海巡署參加「海、空軍精準飛彈射擊演練」，發射雄二、雄三飛彈，都精準的命中。

今天「旗津艦」在命中目標後，升起了「橫掃千軍」掃帚。她相信國人同感欣慰。

管碧玲表示，海軍與海巡密切合作，要成為區域和平的精銳部隊，未來海委會將進一步從海軍借將，海巡署第三副署長，將由海軍優秀的將官擔任。

管碧玲稱，為國家遴選「兼具國安、治安、平安」專業與經歷的人選，是海巡的責任。緊密合作、攜手前行，國家安全、區域和平、人道救援，是他們扛在肩膀上，美麗的承擔。

「旗津艦」發射反艦飛彈命中目標後，升起「橫掃千軍」掃帚。圖／取自管碧玲臉書網頁
「旗津艦」發射反艦飛彈命中目標後，升起「橫掃千軍」掃帚。圖／取自管碧玲臉書網頁

海巡署 海委會 海軍 管碧玲

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