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海巡署擬贈菲國「金門艦」 許宇甄批恐用來攻自家漁船：主權不能送

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
海巡署規畫今年退役的500噸級巡防艦「金門艦」，改換塗裝以熱艦移交方式援贈菲律賓。圖／澎湖海巡隊提供
海巡署規畫今年退役的500噸級巡防艦「金門艦」，改換塗裝以熱艦移交方式援贈菲律賓。圖／澎湖海巡隊提供

海巡署規畫將退役「金門艦」整修後贈送菲律賓，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，可以國際合作，但不能犧牲台灣漁民與海洋權益，台菲存在經濟海域重疊與漁業執法問題，政府卻準備把具海上執法能力的海巡艦交給菲律賓，基本問題是：這艘船未來能不能出現在台菲重疊海域？能不能被用來驅趕、登檢甚至追逐台灣漁船？政府必須說清紅線。

許宇甄指出，台灣的海巡艦贈送菲律賓，再用台灣送的艦艇在台菲重疊經濟海域來執法驅趕台灣漁船，甚至再次衝突傷害台灣漁民，或以台灣送的艦艇在台菲重疊經濟海域跟我們的海巡艦艇對峙，屆時菲律賓將「以子之艦攻子之艇」，海巡弟兄情何以堪，不是很荒繆嗎？

許宇甄表示，再說這次在台日菲重疊經濟海域協議談判，完全未邀台灣參加，漠視台灣主權跟實質存在，菲律賓再以台灣送的艦艇來維護台灣沒參與、不承認的協議海域執法，破壞台灣主權、打擊台灣漁業經濟利益，真是笑話荒謬至極。

許宇甄指出，這項疑慮絕非多慮。外交部今年6月已公開承認，日菲擬進行劃界談判的區域，與我國東部外海專屬經濟海域「高度重疊」；外交部同時也證實，我國並未要求加入日菲雙邊劃界談判。既然台灣不是談判的一方，政府就更有責任確保，任何由台灣提供的公務船，都不能成為未來執行損害我國海洋權益安排的工具。

許宇甄強調，台菲海上衝突更有血淋淋的前例。2013年「廣大興28號」事件中，菲律賓公務船對我國漁船開火108發，其中45發擊中船體，造成漁民洪石成死亡。正因為曾經發生如此慘痛的事件，政府今天更不能天真地認為，只要把援贈目的寫成研究、救援，未來就一定不會被拿去執法。

許宇甄要求，海巡署與外交部至少應明確回答三件事：第一，援贈協議是否白紙黑字限制不得用於對台灣漁船執法；第二，是否限制不得部署於台菲重疊或爭議海域；第三，若未來菲律賓以該艦艇侵害台灣漁民權益，台灣是否有停止使用、要求返還或其他約束機制。

許宇甄強調，台灣可以幫朋友，但不能送出一艘船，最後讓自己的漁民承擔風險。船可以送，漁權不能送；合作可以談，台灣主權不能拿來做人情。政府若連最基本的用途限制都沒有談清楚，就不該急著把船交出去。

國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

許宇甄 金門 海巡署 菲律賓 漁船

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