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卓榮泰馬祖視導發利多 7.35億重建海巡廳舍、明年推6項加給

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
行政院長卓榮泰（右一）今天赴馬祖視導海巡署第十一巡防區及第一○岸巡隊，受到海岸巡人員的歡迎。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（右一）今天赴馬祖視導海巡署第十一巡防區及第一○岸巡隊，受到海岸巡人員的歡迎。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今天赴馬祖視導海巡署第十一巡防區及第一○岸巡隊，除關心第一線人員執勤與生活環境，也實地了解「馬祖岸巡隊及福澳漁港安檢所新建廳舍」規劃，政府預計投入7億3500萬元改善前線海巡廳舍，最快117年開工、121年完工，另明年同步推動6項海巡職務加給，從待遇、裝備到勤務環境全面強化海巡量能。

卓榮泰今天上午由連江縣長王忠銘、海洋委員會海巡署長張忠龍、行政院發言人李慧芝、連江縣議會議長張永江及金馬澎分署長洪挬論等人陪同，前往馬祖視導海巡勤務。卓榮泰特別肯定海巡人員面對中國海警船挑釁施壓時，仍依法廣播、驅離，堅守國家海疆的執法作為。

此次視導也聚焦馬祖海巡廳舍長期改善需求，「馬祖岸巡隊及福澳漁港安檢所新建廳舍」規劃總經費約7億3500萬元，預計今年完成計畫核定，117年開工、121年完工啟用，未來可提供約190名海巡人員進駐。新建廳舍將整合勤務、辦公、生活及科技監偵等空間，改善現有設施，提升前線執勤及緊急應變能力。

除了福澳地區外，橋仔、猛澳及青帆安檢所也納入海巡署「116年至121年強韌海巡勤務環境建設計畫」，待國家發展委員會審議後，將陸續推動相關建設，逐步改善馬祖各處海巡據點的勤務環境。

卓榮泰表示，隨著海巡勤務持續轉型，加上海上安全情勢變化，政府不只要改善基層廳舍，也將從人員待遇、艦艇建造及特勤裝備等面向同步強化海巡戰力。明年度已編列預算推動6項海巡職務加給，包括提升海上職務加給、海上船舶約聘僱船務人員近海及遠洋薪點折合率、查緝人員警勤加給及文職人員危險職務加給，並新增海巡人員監偵職務加給及海巡特勤部隊加給。

卓榮泰指出，政府將持續推動遠洋巡護船建造計畫，並籌購特勤裝備，從人員福利、硬體裝備到前線勤務環境同步補強，厚植海巡執法及防衛能量。

因陪同總統參加國軍精準飛彈射擊操演，海委會主委管碧玲今天未能陪同視導，她表示，海巡肩負國安、治安及平安「三安」使命，長年在第一線承擔高度風險與責任，尤其面對中國日益擴張的灰色地帶襲擾，海巡人員勤務與待遇落差問題更受到關注。

「海巡20年來的等待終於被看見！」管碧玲也感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰及行政院支持待遇調整，也盼朝野不分黨派共同支持相關政策。她強調，海巡將持續堅守崗位，以行動捍衛國家海疆。

行政院長卓榮泰（左）今天赴馬祖視導海巡署第十一巡防區及第一○岸巡隊，並頒發加菜金。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（左）今天赴馬祖視導海巡署第十一巡防區及第一○岸巡隊，並頒發加菜金。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰（左六）今天赴馬祖視導海巡署第十一巡防區及第一○岸巡隊，並與海岸巡人員合影。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（左六）今天赴馬祖視導海巡署第十一巡防區及第一○岸巡隊，並與海岸巡人員合影。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰（右一）今天赴馬祖視導海巡署第十一巡防區及第一○岸巡隊，聽取新廳舍的簡報。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（右一）今天赴馬祖視導海巡署第十一巡防區及第一○岸巡隊，聽取新廳舍的簡報。圖／行政院提供

卓榮泰 馬祖 海巡 李慧芝 王忠銘

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