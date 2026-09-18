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海陸戒護營運用皮卡作警衛車 軍車去識化效果提前預覽

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍濱海作戰指揮部現已運用租車管道，長期租用皮卡，作為海鋒部隊飛彈車機動時海陸戒護營警衛管制使用。讀者Hojiyi提供
海軍濱海作戰指揮部現已運用租車管道，長期租用皮卡，作為海鋒部隊飛彈車機動時海陸戒護營警衛管制使用。讀者Hojiyi提供

陸軍明年編列預算案，以輕型越野戰術輪車為名，計畫大量採購民間「皮卡」，藉以去識別化」。海軍濱海作戰指揮部現已運用租車管道，長期租用皮卡，作為海鋒部隊飛彈車機動時海陸戒護營警衛管制使用。

海軍陸戰隊本月12日在陸戰66旅下湖西營區舉辦成軍79週年隊慶活動，活動中有裝靜態陳展，海鋒部隊派遣雄2反艦飛彈發射架參展，陸戰隊戒護營派遣皮卡作為警衛車，在現場待命。

駕駛皮卡的戒護營士兵胸前有第X大隊與中隊編號布章，沒有部隊形態的臂章，車輛也沒有特別標示，只有一般貨車管制識別。而此車並未懸掛租賃車牌，外界推測有可能是「先租再買」模式，等輕型越野戰術輪車預算到位直接採購。在陸軍統一採購皮卡前，基層部隊已透過租車系統將皮卡運用於戰訓，外界得提前一窺「去識別化」效果。

海鋒部隊派遣雄2反艦飛彈發射架參展，陸戰隊戒護營派遣皮卡作為警衛車，在現場待命。圖/讀者Hojiyi提供
海鋒部隊派遣雄2反艦飛彈發射架參展，陸戰隊戒護營派遣皮卡作為警衛車，在現場待命。圖/讀者Hojiyi提供

陸戰隊戒護營的皮卡警衛車並未懸掛租賃車牌，外界推測有可能是「先租再買」，等明年採購輕型越野戰術輪車預算到位。讀者Hojiyi提供
陸戰隊戒護營的皮卡警衛車並未懸掛租賃車牌，外界推測有可能是「先租再買」，等明年採購輕型越野戰術輪車預算到位。讀者Hojiyi提供

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