聽新聞
0:00 / 0:00
國軍精準飛彈操演登場 共軍無人機現蹤台東外海 美軍P-8A也來了
國軍「115年三軍聯合精準飛彈射擊」今天清晨在屏東九鵬基地登場，總統賴清德親自視導，現場進行多項精準飛彈射擊及聯合作戰課目，展現國軍實戰化訓練成果。就在演訓進行期間，國防部同步公布共軍台海周邊活動情況，從空中到海上均有共軍兵力活動，台東外海也成為軍事動態關注區域。
此次操演包括弓三防空飛彈，雄三及雄二反艦飛彈以及海馬士反艦飛彈輪番發射，全都精準命中目標。但值得注意的是，國防部今天公布的台海周邊動態顯示，共偵獲共機28架次，另偵獲共艦7艘及公務船2艘，國軍則運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
其中，軍方掌握的空中動態中，一架中共無人機從今天零時零五分至清晨六點，相關飛行路徑延伸至台東外海空域；由於時間點恰逢國軍進行精準飛彈射擊操演，相關動態也受到軍事圈關注。國軍依既有情監偵機制掌握共軍活動，並採取相應監控措施。
此外，航空迷也透過公開飛行追蹤資訊flightradar24發現，美軍P-8A「海神式」海上巡邏機今天從日本沖繩方向飛往台灣東部海域，並在台東東南方海域活動一段時間後折返。不過，美軍機此行任務及活動目的並未獲官方公開說明。
軍事觀察指出，這次國軍進行的是多軍種精準飛彈及聯合作戰演訓，相關武器涵蓋防空、反艦等重要作戰能力，因此在演訓期間受到周邊軍事力量關注並不令人意外。從共軍台海周邊活動到美軍巡邏機現蹤，也讓這場精準飛彈射擊操演的周邊軍事動態格外受到矚目。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。