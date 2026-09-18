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國軍精準飛彈操演登場 共軍無人機現蹤台東外海 美軍P-8A也來了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國防部公布18日中共解放軍臺海周邊海、空域動態，其中一架次無人機路徑延伸至台東外海空域。圖／擷取自國防部官網
國防部公布18日中共解放軍臺海周邊海、空域動態，其中一架次無人機路徑延伸至台東外海空域。圖／擷取自國防部官網

國軍「115年三軍聯合精準飛彈射擊」今天清晨在屏東九鵬基地登場，總統賴清德親自視導，現場進行多項精準飛彈射擊及聯合作戰課目，展現國軍實戰化訓練成果。就在演訓進行期間，國防部同步公布共軍台海周邊活動情況，從空中到海上均有共軍兵力活動，台東外海也成為軍事動態關注區域。

此次操演包括弓三防空飛彈，雄三及雄二反艦飛彈以及海馬士反艦飛彈輪番發射，全都精準命中目標。但值得注意的是，國防部今天公布的台海周邊動態顯示，共偵獲共機28架次，另偵獲共艦7艘及公務船2艘，國軍則運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

其中，軍方掌握的空中動態中，一架中共無人機從今天零時零五分至清晨六點，相關飛行路徑延伸至台東外海空域；由於時間點恰逢國軍進行精準飛彈射擊操演，相關動態也受到軍事圈關注。國軍依既有情監偵機制掌握共軍活動，並採取相應監控措施。

此外，航空迷也透過公開飛行追蹤資訊flightradar24發現，美軍P-8A「海神式」海上巡邏機今天從日本沖繩方向飛往台灣東部海域，並在台東東南方海域活動一段時間後折返。不過，美軍機此行任務及活動目的並未獲官方公開說明。

軍事觀察指出，這次國軍進行的是多軍種精準飛彈及聯合作戰演訓，相關武器涵蓋防空、反艦等重要作戰能力，因此在演訓期間受到周邊軍事力量關注並不令人意外。從共軍台海周邊活動到美軍巡邏機現蹤，也讓這場精準飛彈射擊操演的周邊軍事動態格外受到矚目。

國軍聯合精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基展開，陸射雄三飛彈發射伴隨壯觀的火煙伴隨巨大聲響與煙塵呼嘯而出十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍聯合精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基展開，陸射雄三飛彈發射伴隨壯觀的火煙伴隨巨大聲響與煙塵呼嘯而出十分震撼。記者劉學聖／攝影

航空迷也透過公開飛行追蹤資訊flightradar24發現，美軍P-8A「海神式」海上巡邏機今天從日本沖繩方向飛往台灣東部海域，並在台東東南方海域活動一段時間後折返。圖／擷取自flightradar24
航空迷也透過公開飛行追蹤資訊flightradar24發現，美軍P-8A「海神式」海上巡邏機今天從日本沖繩方向飛往台灣東部海域，並在台東東南方海域活動一段時間後折返。圖／擷取自flightradar24

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