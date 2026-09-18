多型攻擊無人機首納聯演 賴總統：因應現代戰爭型態

總統賴清德今天赴屏東視導三軍聯合精準飛彈射擊表示，國軍首次將多型攻擊無人機納入聯合作戰演練，無人載具與傳統武器協同運用，代表了因應現代戰爭的型態，國軍正加速提升整體戰力，也向民眾及國際社會展現國軍有信心、有能力捍衛國家主權，並為區域和平穩定善盡責任。

總統府發布新聞稿指出，賴總統上午前往屏東視導「115年三軍聯合精準飛彈射擊」暨秋節勗勉，抵達後視導安全管制中心及實彈射擊，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統勗勉官兵時表示，精準飛彈射擊是檢驗武器效能、部隊訓練成果，以及三軍聯合作戰能力的重要演訓，從演訓規劃、裝備整備，到射擊操作與後勤支援，每個環節都必須精準到位。

他指出，這次為期3天的射擊任務，參演部隊依據台澎防衛作戰計畫，執行聯合防空、反制作戰、海空協同、濱海打擊及近岸防禦等任務，截至今天各項課目都順利達成任務目標。

賴總統表示，這次演訓採取實戰化方式進行，充分檢驗各軍種指揮管制與協同作戰能力。尤其這是國軍首次將多型攻擊無人機納入聯合作戰演練，無人載具與傳統武器協同運用，代表因應現代戰爭型態，國軍正加速提升整體戰力。

他說，這也向民眾及國際社會展現，國軍有信心、有能力捍衛國家主權，並為區域和平穩定善盡責任。

賴總統指出，「和平得來不易，需要堅定的決心與足夠的實力來守護」，每一次實戰化演訓，都能進一步提升戰力、強化戰備，也多一分力量捍衛和平；國軍面對任務所展現的專業與紀律，就是國家安全最堅實的力量，也是台灣人民對國軍信賴的基礎。

他表示，政府將持續支持國軍精進訓練、更新裝備，並重視官兵工作環境與生活照顧，也要求各級幹部把部隊帶好、把人員照顧好，讓官兵能專心訓練、安心服勤。