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慶祝國慶三軍編組空中機隊 C-130、P-3C大型機混合編隊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
今年由於適逢115年國慶，陸海空軍今年編組大型空中分列式，除了各型直升機與空軍主力戰機外，空軍今年編組慢速機隊，由P-3C反潛機與C-130H運輸機混合編隊，展現大型機編隊飛行的難得畫面。圖為107年國慶C-130H機隊編隊資料照。聯合報系資料照
今年由於適逢115年國慶，陸海空軍今年編組大型空中分列式，除了各型直升機與空軍主力戰機外，空軍今年編組慢速機隊，由P-3C反潛機與C-130H運輸機混合編隊，展現大型機編隊飛行的難得畫面。圖為107年國慶C-130H機隊編隊資料照。聯合報系資料照

雙十國慶腳步接近，陸海空軍今年編組大型空中分列式參與國慶大會，再次由CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗，並由海陸軍直升機編成護旗梯隊。空軍除了各型主力戰機與雷虎小組編隊衝場外，今年特別由P-3C反潛機與C-130運輸機混合編隊，展現大型機編隊飛行的高超技術。

今年由於適逢115年國慶，擴大舉辦慶典活動，據了解，陸海空軍今年編組大型空中分列式，定翼機隊將納編空軍F-16、幻象2000、IDF等3型主力戰機，各以5機大雁隊形飛越總統府前。去年完成換裝AJT勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組，也將再次噴煙飛越府前會場。

特別的是，空軍今年編組慢速機隊，由P-3C反潛機與C-130H運輸機混合編隊，展現大型機編隊飛行的難得畫面。空軍曾經在民國107年出動福克50、BH-1900行政專機，P-3C及C-130H編成多批大型慢速機機參與國慶，這次是P-3C及C-130H等2型四引擎大型機，難得進行的混合編隊。

旋翼機隊再次規劃由CH-47SD「契努克」運輸直升機吊掛巨幅國旗，同時由陸軍AH-64E阿帕契、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M黑鷹通用直升機以及海軍S-70C反潛直升機編組成護旗梯隊，飛越總統前上空。

空中梯隊各型機已在駐地加緊編隊訓練，預計中秋假期過後，從9月底開始依半兵力、全兵力的規模，漸次進入組合訓練階段，演練飛越總統府前的國慶大會。慶籌會預計10月6日下午在總統府前進行總預演。

除了空中兵力外，三軍樂儀隊及憲兵快速反應連，今年也將在國慶大會中擔綱演出。

國慶 國旗 反潛機

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