攻擊型無人機首納聯合作戰演練 賴總統：展現國軍有能力捍衛主權

賴清德總統今日上午前往屏東視導「115年三軍聯合精準飛彈射擊」暨秋節勗勉，他指出，此次演訓首次將多型攻擊無人機納入聯合作戰演練，代表了因應現代戰爭的型態，國軍正加速提升整體戰力；政府也將持續支持國軍精進訓練、更新裝備，強化戰備捍衛國家安全。

根據總統府新聞稿，賴總統抵達後，首先視導安全管制中心及實彈射擊，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統表示，精準飛彈射擊，是檢驗武器效能、部隊訓練成果，以及三軍聯合作戰能力的重要演訓；從演訓規畫、裝備整備，到射擊操作與後勤支援，每個環節都必須精準到位。

賴總統說，這次為期三天的射擊任務，各參演部隊依據台澎防衛作戰計畫，執行聯合防空、反制作戰、海空協同、濱海打擊，以及近岸防禦等任務；這次演訓採取實戰化方式進行，過程環環相扣，充分檢驗各軍種的指揮管制與協同作戰能力，也展現國軍平時扎實訓練的成果。

賴總統說，這是國軍首次將多型攻擊無人機納入聯合作戰演練。無人載具與傳統武器的協同運用，代表了因應現代戰爭的型態，國軍正加速提升整體戰力，也向國人及國際社會展現國軍有信心、有能力捍衛國家主權，並為區域和平穩定善盡責任。

賴總統指出，和平得來不易，需要堅定的決心與足夠的實力來守護。每一次實戰化演訓，都能進一步提升戰力、強化戰備，也多一分力量捍衛和平。

賴總統表示，政府會持續支持國軍精進訓練、更新裝備，並重視官兵的工作環境與生活照顧。也請各級幹部務必把部隊帶好、把同仁照顧好，讓官兵能夠專心訓練、安心服勤。