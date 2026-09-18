我精準武器射擊 共軍「聯合戰備警巡」28共機9共艦擾台

共軍昨日再次對台灣發動「聯合戰備警巡」，國防部今表示，從昨天到今天清晨為止，發現28架次中共軍機、7艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國軍近期在屏東九鵬基地舉行「三軍聯合海空精準彈藥射擊操演」，昨天開始進行各型制海飛彈實彈射擊，今晨賴清德總統也親臨視導。不過，國防部今表示，從昨天到今天清晨為止，發現28架次中共軍機、7艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控。

據國防部統計，從昨（10）日清晨到今（11）日清晨6時為止，共計偵獲共機28架次、共艦7艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中24架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時到下午3時為止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機9架次在台海中線沿線活動，其中7架次並曾跨越中線進入我西部空域，並沿我應變區外圍向本島南部、東南空域活動。

另外，從昨日清晨6時到今日清晨6時，有16架次戰鬥機、輔戰機與無人機在我西南空域內逗留活動。同時，從今天凌晨0時至清晨6時為止，有1架無人機一直在東南空域長時間逗留徘徊。

此外從昨天上午8時20分到中午12時30分，在北部防空識別區外，也發現有輔戰機2架徘徊。