屏東九鵬「三軍聯合精準彈藥射擊操演」壓軸 賴清德總統現場視導

屏東九鵬基地進行的國軍「三軍聯合精準彈藥射擊操演」今天進入重頭戲，包括天弓三型、雄風三型、海馬士多管火箭、自殺式無人機、獵鵂攻擊型無人機紛紛上場，賴清德總統也到現場視導，校閱國軍遠距精準打擊與三軍聯合作戰實力。

這次操演共3天，在東部外海劃設三大警戒區域，結合陸、海、空及海巡署兵力驗證各式防空與反艦飛彈。今天最後一天，首先由「天弓三型」防空飛彈登場，兩道白色煙柱劃破天際精準攔截目標。

之後各式武器輪番上陣，包括美製海馬士多管火箭、獵鵂攻擊型無人機展開精準的自殺式攻擊演練，激起巨大的水柱與浪花，展現不對稱作戰實力。壓軸則由號稱「航艦殺手」的雄風三型反艦飛彈，在巨大轟隆聲響直接命中靶區。

賴清德總統也親自到現場視導校閱，操演驗證了國軍各部隊在強敵環伺下的陣地部署與聯結效能，更向外界展現雷霆萬鈞的嚇阻戰力與捍衛海疆的堅定決心。

屏東九鵬基地進行的國軍「三軍聯合精準彈藥射擊操演」今天進入壓軸。記者劉學聖／攝影

屏東九鵬基地進行的國軍「三軍聯合精準彈藥射擊操演」今天進入壓軸，賴清德總統也到現場視導。記者劉學聖／攝影

屏東九鵬基地進行的國軍「三軍聯合精準彈藥射擊操演」今天進入壓軸，賴清德總統也到現場視導。記者劉學聖／攝影